Berestein le mete presión a la UCR y pide que el Concejo "no sea una escribanía"

Tras salir a la luz que se ampliará la Unidad Penitenciaria 13 de Junín, el concejal del Frente de Todos, Maxi Berestein, afirmó en diálogo con el programa político de TeleJunín Reporte Especial: “Creo que hay mucha irresponsabilidad a la hora de declarar sobre la cárcel, un tema en el que hay poca información”.

Y afirmó que “el Presupuesto de la Provincia subió esta semana, es súper extenso y los diputados no han avanzado en la discusión de punto por punto”.

Y continuó: “Todavía no tenemos en claro qué significa este presupuesto para ampliar en este caso parte del sistema penitenciario, en el que hay un plan en toda la Provincia y no es solo en Junín”.

“En principio, cuando hay un tema que no conozco en profundidad trato de ser prudente y tener más información”, destacó.

“Lo que sí tengo claro es que las cárceles están súper pobladas y con enormes problemas de hacinamiento. Si los fondos vienen para corregir este problema histórico en la Provincia es una discusión”, subrayó.

El año legislativo

Con respecto al año legislativo, Berestein indicó que “no es una conformación tan distinta a lo que veníamos acostumbrados. El Concejo estaba conformado por dos bloques de diez concejales, pero había una definición clara del Presidente que hacía que cada expediente se trate como una escribanía”.

“Con su voto doble siempre definía a favor de las posiciones que enviaba el Ejecutivo, muchas veces sin el debate previo en el propio Concejo”, agregó.

“Me parece que no va a cambiar tanto el escenario, va haber dos bloques, uno de once concejales que responde al Intendente, y nueve del Frente de Todos”, explicó.

“Con respecto a los comentarios que se anuncian a través de la prensa con respecto a los bloques, me parece que son cuestiones naturales. Quedó muy claro en el último proceso electoral que Juntos en Junín no es una sola cosa y que son distintos sectores que llegan a un acuerdo para gobernar en conjunto con metodologías y valores diferentes”, apuntó.

“Espero que esa discusión también se traslade al Concejo Deliberante porque es importante que de cara a la comunidad de Junín se discutan los temas que pasan por el Concejo y no que el Intendente lo use como una escribanía, que lleguen los expedientes muchas veces unas horas antes y que se aprueben sin debate”, cuestionó.

La Universidad con candidatos

Sobre el avance de la Universidad con candidatos políticos, el concejal sostuvo: “Hay que ir naturalizando que la Universidad es una institución en principio donde se discute la academia y el conocimiento. Y a medida que vayan pasando los años, la Universidad no solo va a tener vínculo con la política, sino que va a tener vínculo con casi todas las fuerzas vivas de la ciudad”.

“Es entendible que detrás de esto haya como una idea de que hay una estrategia política por parte de la Universidad, pero creo que hay dirigentes de la política que tienen un vínculo con la Universidad que es una institución que naturalmente está vinculada al conocimiento y al desarrollo”, agregó.

“Las cuestiones que tienen que ver con las licencias de sus trabajos diarios tiene que ver con si uno siente la necesidad o la imposibilidad de poder desarrollar sus actividades y con cómo uno se acomodó en el día a día”, indicó.

“Me parece que en este caso no. La Universidad no ha sufrido la situación de que haya funcionarios que tengan cargos en la campaña electoral. Creo que es indistinto y que depende de cada uno si puede desarrollar la gestión o no”, subrayó.

“También hay casos de funcionarios municipales que son candidatos a concejal y no dejan sus cargos de secretarios. Inclusive, un intendente cuando busca ser reelegido, no pide licencia como intendente para ser candidato”, concluyó.