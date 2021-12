Se destinarán $576.948.092 para la construcción de viviendas en la Región

Esta semana se dio a conocer el documento que detalla el Presupuesto bonaerense 2022 y el dinero que se destinará a cada municipio. Las repercusiones ya se hacen sentir y distintos sectores manifestaron disconformidad.

La ampliación de la Unidad Penitenciaria 13, con la construcción de un pabellón colectivo por un monto de $196.881.550, es la principal inversión que la Provincia realizará en 2022 en la Región.

Tal como indicó Democracia en sus ediciones del pasado jueves y viernes, esta obra causó una fuerte polémica. En tal sentido, el secretario de Seguridad del Municipio, Andrés Rosa, sostuvo que “no es una buena noticia” y que “no queremos más ampliaciones ni más internos en nuestra ciudad”. “Esto no es grato y lo quieren disfrazar con que va a generar fuentes de trabajo, pero las fuentes no se tienen que generar de esta manera”, advirtió. Y apuntó: “En Junín quedó claro que no queremos más cárceles, ni más ampliaciones y no queremos más presos de afuera”.

Luego, se observa una fuerte concentración de obras en dos grupos: viviendas y la creación de las Casas de la Provincia en el interior bonaerense.

Al respecto, se destinarán fondos provinciales para la construcción de viviendas a través del Instituto de la Vivienda en los municipios de Chacabuco ($221.562.800), Bragado ($123.355.061); Rojas ($108.079.808), General Pinto ($65.378.586) y Arenales ($58.571.837).

Por su parte, se prevén construir Casas de la Provincia en las localidades de Los Toldos, General Pinto y Vedia. En tal sentido, se destinarán partidas 60 millones de pesos para sufragar parte de su costo de construcción.

Entre los distritos de la Región, General Arenales y Florentino Ameghino se ubican entre los que menos fondos recibirán por parte de la Provincia. Por su parte, los que recibirán más fondos serán: Junín ($326.881.550), Bragado ($278.090.931) y General Pinto ($266.978.586).

CAPS en Ameghino

Por parte de la provincia de Buenos Aires, Florentino Ameghino recibirá $56.935.316 en el año 2022.

Según se detalla, el Ministerio de Infraestructura destinará el total del dinero y $40.000.000 serán para la construcción y puesta en valor de Centros de Atención para la Salud, los $16.935.316 restantes para mejoramiento y puesta en valor del servicio.

Viviendas para Arenales

En el caso de Arenales, habrá $63.971.837, de los cuales $5.000.000 serán para desagües cloacales en Arribeños, $100.000 para agua potable en Arribeños, $100.000 para repavimentación del tramo Ascensión – Ferré, $200.000 para la reconstrucción de puentes y $58.571.837 del Instituto de la Vivienda para construir 50 viviendas en Arenales.

Cloacas para Bragado

La Provincia destinará $278.090.931 a Bragado en 2022, de los cuales $154.735.870 serán del Ministerio de Infraestructura: $114.735.870 para obras de agua y cloacas, $40.000.000 para construcción y puesta en valor de Centros de Atención para la Salud.

Por otro lado, el Instituto de la Vivienda destinará $123.355.061 para 232 viviendas en el distrito: $89.236.665 para 116 casas y $34.118.396 para otras 116.

Viviendas de Chacabuco

Habrá $263.262.800 para Chacabuco en el Presupuesto provincial del año próximo: $41.700.000 del Ministerio de Infraestructura para planta de tratamiento de líquidos cloacales ($100.000), Cruce ferroviario en el barrio El Mojón ($1.600.000), construcción y puesta en valor Centros de Atención para la Salud ($40.000.000).

Además, el Instituto de la Vivienda enviará $221.562.800 para viviendas.

Fondos para Junín

En el Presupuesto bonaerense para el año 2022 figura la construcción de un pabellón colectivo en la Unidad Penitenciaria 13, por un monto de $196.881.550, inversión que se realizaría dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También en el cálculo de gastos para el año próximo figura la adecuación edilicia para el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, por 41 millones de pesos, del Ministerio de Infraestructura y Servicios. Y 5 millones de pesos para la estación de bombeo cloacal.

También figura una erogación de 40 millones de pesos para la construcción de un nuevo Centro de Atención Para la Salud (CAPS), que según pudo saber este diario estará situado en Comandante Escribano y Sanabria, en Barrio Norte.

Finalmente, se contemplan 44 millones de pesos obras en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros 44 millones de pesos para la realización de mejoras en el anexo.

Obras de agua para Lincoln

Del presupuesto de $131.000.000 proyectado para Lincoln, $5.000.000 se destinarán a la planta depuradora y red de desagües cloacales y $126.000.000 para obras de agua y cloacas varias.

La Casa de la Provincia en General Pinto

Según se anticipó, $201.600.000 serán del Ministerio de Infraestructura, de los cuales $40.000.000 se destinarán a construcción y puesta en valor de Centros de Atención para la Salud; $101.600.000 para el proyecto Integral de Desagües Pluviales de la ciudad de General Pinto; $60.000.000 para la construcción de edificios para la Casa de la Provincia.

Por su parte, el Instituto de la Vivienda enviará $65.378.586: $47.295.724 para la construcción de 20 viviendas y $18.082.862 para la construcción de otras 20.

Rojas: viviendas

Los fondos provinciales estarán principalmente destinados a la construcción de viviendas. En tal sentido, se asignaron $108.079.808 para tal fin: $33.003.300 para 25 viviendas, $12.618.353 para otras 25, $45.183.046 para otras 28 y $17.275.109 para 28 más.

El Ministerio de Infraestructura enviará a la localidad de Carabelas $100.000 para que se avance con la segunda etapa de desagües cloacales.



Casa de la Provincia y CAPS en Alem

Alem recibirá $163.983.429 por parte de la Provincia en 2022, todo enviado desde el Ministerio de Infraestructura. $60.000.000 para la construcción de edificios de la Casa de la Provincia, $43.983.429 para obras de cloacas y agua, $20.000.000 para desagües pluviales en calle Rosas en Vedia, y $40.000.000 para la construcción y puesta en valor de Centros de Atención Primaria para la Salud.

Las obras previstas para Viamonte

General Viamonte recibirá $167.800.000 el próximo año, todo proveniente del Ministerio de Infraestructura: $48.000.000 para la etapa II de desagües pluviales del barrio Juan el Bueno, $60.000.000 para la construcción de edificios de Casa de la Provincia, $19.800.000 para obras de agua y cloaca, $40.000.000.