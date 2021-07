Alrededor del 70% de los inscriptos en la Región aguarda la segunda dosis

Nuestra región no escapa a la situación epidemiológica que se advierte a nivel nacional y aquí también se registra un descenso sostenido de casos de coronavirus. Si bien esta semana se avanzó a buen ritmo con la vacunación y, mientras un 95% ya tiene la primera dosis, solo el 30% en promedio tiene también la segunda vacuna.

En este sentido, y en diálogo con Democracia, el director de Región Sanitaria III, Jorge Herce, pidió continuar con los cuidados para evitar contagios y destacó con énfasis que aquellos municipios que no flexibilizaron las fases lograron cambiar de etapa antes que los que sí lo hicieron.

“En general, en la región están bajando los casos. Hay dos distritos que no bajaron con la velocidad de los demás, que son General Viamonte y Florentino Ameghino. Sobre todo Viamonte. En los próximos días Ameghino va a llegar al descenso como los demás, todavía están en fase 2 por esta razón. Se nota claramente una reducción del número de casos en las últimas dos semanas, en esta última más aún. Acompañando lo que pasa en el resto de la provincia”, dijo Jorge Herce y agregó: “se está avanzando a buen ritmo con la vacunación, en la Región hay cerca del 95% de los inscriptos que han recibido al menos una dosis. Con segunda dosis en estos días se va a llegar al 30% del total de la Región Sanitaria III, con distritos donde ya se superó el 30 ó 35% y otros que están arriba del 20%, en promedio está alrededor del 30% de segundas dosis, se están aplicando en estos días en todos los distritos”.

Consultado respecto de la demora en la llegada de las segundas dosis, el titular de la Región Sanitaria III dijo que “están llegando, a medida que se reciben en Nación, se distribuyen, se está cumpliendo con los esquemas. Hay lugares con 600 turnos en promedio, en los distintos distritos, con buen ritmo de vacunación”. En nuestra región se realizó un total de 234.535 aplicaciones: 177.658 personas tienen la primera dosis, mientras que 56.877 tienen las dos.

“Todos sabemos que con la vacunación sola no alcanza. Eso está clarísimo. Aquellos municipios que hicieron las cosas bien, y que no flexibilizaron, bajaron mucho más rápido los casos. Estamos viendo que hay distritos que están tardando en descender porque los dos mecanismos son necesarios: la vacunación y el mantenimiento de los cuidados. No son dos cosas distintas. Lo que ocurre cuando aumenta el número de vacunados es reducción de la gravedad de los casos y la letalidad. Todavía queda un importante número de personas susceptibles. Tengan en cuenta que los menores de 18 años aún no están vacunados, es un número importante de la población sin vacunar, es un tercio de la población. Por la razón que sea, todavía hay que sostener los cuidados. Son las formas de mitigar la pandemia”, apuntó Herce.

Respecto de nuevas variantes y aparición de camas, el doctor Herce dijo a este diario que “los cuidados deben hacerse para evitar la circulación de las nuevas variantes, que son una amenaza. Son muchas más contagiosas, el virus muta a medida que circula. Las medidas de cuidado tienen que mantenerse todo lo que se pueda. La ocupación de camas ronda el 50%, de Covid y otras enfermedades también. Esa es otra diferencia con la primera ola: en la primera, al haber restricción de circulación, no había accidentes de tránsito, lo que liberaba camas de terapia intensiva, eso ahora no ocurre, ahora hay pacientes con Covid y otras patologías. El porcentaje de ocupación de camas por Covid se ha reducido en las últimas semanas”.

Jorge Herce también se refirió a la inscripción de menores de entre 13 y 17 años: “soy pediatra y me han llamado muchas personas que ya han inscripto para vacunar a sus hijos, hay una importante expectativa, trae tranquilidad, es importante vacunar a este grupo. Es un paso importante porque hay un 30% de la población que tiene menos de 18 años, y para alcanzar la inmunidad comunitaria hay que vacunar a todos. Hay expectativa con que se autorice la vacuna Moderna, es la que más posibilidades tiene de ser autorizada. Pero todas están siendo evaluadas en distintas etapas para menores de 18, algunas más avanzadas que otras”.