Covid: llaman a completar los esquemas y desde mañana solo se vacuna en dos CAPS

Mientras crecen los contagios en el país, la vacunación quedará a cargo de las secretarías de salud municipales y no del Gobierno bonaerense. De hecho, la posta de vacunación situada en Alemania 177, en Junín, atenderá, hoy, por última vez.

Desde el municipio informaron a Democracia que hay dos CAPS que ya están aplicando las vacunas contra el coronavirus: se trata del número 11, “Dr. Dana”, situado en Borges y Pellegrini; y el CIC del Cuadrante Noroeste (Pastor Bauman y Chávez), que funcionan de lunes a viernes, de 8 a 17.

Lucrecia López, directora asociada de la Región Sanitaria III, afirmó a Democracia: “En una reciente reunión con el ministro de Salud analizamos la situación epidemiológica de América Latina y de la provincia de Buenos Aires en particular, y si bien vemos un aumento significativo de casos, todavía no hay un impacto en nuestra región”. Y amplió: “La semana pasada no tuvimos ningún caso, y la anterior, solo uno. Sí vemos síntomas, como tos, temperatura, pero que no terminan siendo Covid positivo. En el resto de los distritos estamos en la misma condición. La semana pasada registramos dos casos en Lincoln. Vemos que la repercusión de la ola de contagios de Covid demora un tiempo en llegar al interior”, señaló.

Por su parte, el secretario de Salud de la Municipalidad de Junín, Carlos Lombardi, afirmó: “No es un incremento de casos considerable, pero sí prevemos que en los primeros meses de 2023 los casos aumenten, por lo que llamamos a la población que todavía no completó el esquema de vacunación correspondiente, a que lo haga”.

“Las vacunas están disponibles y lo ideal es que se apliquen la tercera dosis en el caso de los más jóvenes; la cuarta para los menores de 50; y la quinta para los mayores de 50 o con patologías recurrentes”, indicó el funcionario.

Fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” confirmaron a Democracia que actualmente no hay ningún paciente internado por coronavirus. Y López agregó: “Sabemos que el virus va mutando rápidamente y se van formando nuevas cepas de Covid, que hace que las personas cuando contraen Covid tengan otro tipo de síntomas, como carraspera, tos y alguna línea de fiebre, quizás durante 24 horas. Esto se debe a la inmunidad de las personas en forma individual y de la comunidad en general, que hace que los síntomas sean más leves”.

Vacunación

“Seguimos con el refuerzo de la vacunación para los que les falta la cuarta dosis, algunos necesitan la cuarta, otros la quinta, y algunos ya lo tienen completo. Vacunas tenemos, estamos vacunando con Moderna en este momento”, dijo la especialista.

“A partir de mañana, la posta de vacunación va a dejar de cumplir su función y serán las secretarías de Salud de los distritos las que se harán cargo de la aplicar las vacunas”, afirmó. “Ya lo hemos hecho hace tres meses, cuando la secretaría de Salud comenzó a vacunar a los menores con la dosis pediátrica para el coronavirus. En ese momento, empezamos a ceder la vacunación a la secretaría de Salud y ahora le va a tocar completar los esquemas para todos los grupos etarios”, señaló.

“La comunidad ya está inmunizada, pero insistimos en reforzar la vacunación, ya que, de acuerdo a cuál es el esquema primario, la inmunidad dura más o menos tiempo. Además, está la cuestión de la exposición, por ejemplo, el personal docente y de salud, y el grupo etario al que pertenece, porque no es lo mismo una persona de 30, que un adulto mayor de 65, el sistema inmunológico no es tan eficaz, y lo mimo ocurre con las patologías previas, como leucemia, diabetes, problemas cardíacos”, afirmó.

“Aumento sostenido”

El Ministerio de Salud de la Nación reiteró, ayer, ante el “aumento sostenido” de casos de coronavirus, la importancia de aplicarse los refuerzos de vacunas para todas aquellas personas cuya última dosis fue aplicada hace 4 meses o más, se informó oficialmente.

El aumento sostenido de casos de SARS-CoV-2 “llegó a un total de 12.609”, un número “casi cuatro veces superior al de la semana pasada en que la cantidad de positivos ascendió a 3.323”, sostuvo la cartera sanitaria. Además, se registró un aumento de casos en 23 de las 24 jurisdicciones del país y el 89% de los mismos se registran en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires.

Este incremento se produce en el contexto de circulación de otros virus respiratorios, subrayaron desde el ministerio y aconsejaron la aplicación de refuerzos “muy especialmente a mayores de 50 años y personas con factores de riesgo”.

Recordaron que las autoridades sanitarias de todo el país consensuaron que las personas pueden asistir por demanda espontánea a todos los vacunatorios del país para recibir las aplicaciones correspondientes. Y que para sostener esta situación las jurisdicciones cuentan con suficientes dosis distribuidas por el gobierno nacional para completar esquemas y administrar refuerzos.

En este contexto, destacaron que “los actuales niveles de casos distan de asemejarse a los atravesados en el pico de la pandemia, momento en el cual hubo valores muy superiores”.

Las autoridades de las carteras sanitarias de todo el país, reunidas en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) del pasado mes de octubre, acordaron habilitar la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna contra Covid-19 para quienes hubieren recibido el segundo en un lapso mayor o igual a 120 días.

Se consensuó avanzar con el tercer refuerzo para personas mayores de 50 años y todas las personas de 18 años o más con condiciones de riesgo. También en poblaciones especiales: personas que residan, trabajen o asistan a ámbitos que por las características propias presentan mayor riesgo de transmisión o generación de brotes (instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables).

Y personal de salud, Fuerzas de Seguridad, entre otras. La fundamentación de esta decisión fue la evidencia disponible sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2 sin estacionalidad clara en su circulación, aclararon y resaltaron “los beneficios demostrados por las vacunas contra Covid-19 para evitar complicaciones, internaciones y muertes, en especial en las personas de 50 años y mayores, y otros grupos etarios con condiciones de riesgo”.

Por último, recordaron que todas las jurisdicciones cuentan con dosis suficientes para completar esquemas de vacunación y aplicar los refuerzos correspondientes.