Trabajadores municipales volvieron a manifestarse por el aumento salarial

Empleados municipales se volvieron a manifestar ayer en Junín, en reclamo por una mejor oferta salarial y en rechazo del 30% de aumento escalonado.

El paro lanzado el último miércoles debería haber concluido ayer, pero no hubo diálogo, al menos formal, entre el Gobierno local y los sindicatos.

Por otra parte, según informaron, hoy habría una reunión entre las partes para intentar destrabar el conflicto y se levantaría el paro.

Desde el Gobierno municipal a cargo de Pablo Petrecca (PRO) se habían mostrados sorprendidos por la medida de fuerza lanzada la semana pasada por el Sindicato de Empleados Municipales de Junín y advirtieron que en estas condiciones no se iba a continuar la negociación paritaria 2021.

Además, se emitió un comunicado oficial explicando sobre los servicios afectados por el paro y eso no cayó nada bien en los trabajadores, lo que resultó en esta jornada y en una espera llena de tensión entre las partes.

Hace unas semanas, el equipo contable y de recursos humanos se reunió con representantes del Sindicato municipal en el marco de la paritaria 2021 y ofreció un aumento en total para este año de manera escalonada con un 5% en enero (ya abonado), 20% en febrero y 5% en junio, que fue rechazada de manera contundente.

“Estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias”, dijo el gremialista Gabriel Saudan y amplió: "Nosotros estamos pidiendo una recompensación salarial de 2020 y una cláusula gatillo para el transcurso de este año, cuando nos ofrecieron el 30% en todo concepto. Por eso el malestar, por la diferencia que hay”.

“Queremos un salario digno, que el aumento sea consecuente con la inflación del año pasado y la proyectada para este 2021, que en todas las previsiones es superior al 30 por ciento", afirmó en diálogo con Democracia.

Y el secretario general del gremio mayoritario advirtió: “Ahora esperamos una propuesta superadora”.

