Obras de asfalto en el Parque Industrial

Dirigentes del Frente de Todos (FDT) mantuvieron una reunión con la Comisión Directiva del Consorcio del Parque Industrial de Junín, para avanzar en gestiones referidas a obras de infraestructura dentro del polo productivo. En ese sentido, las autoridades del consorcio recibieron con gran satisfacción las novedades respecto al avance de un expediente en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para concretar obras de asfalto en el propio Parque Industrial.

Al respecto, el senador provincial Gustavo Traverso ahondó: “Nos habíamos reunido con anterioridad con las autoridades del Parque Industrial de Junín y surgió una demanda histórica que eran las obras de asfaltado. La semana pasada me reuní por este tema con la directora de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Mercedes La Gioiosa, y nos confirmó que nuestro Parque industrial estará dentro del Programa de Fortalecimientos de Parques Industriales. Por lo cual recibirá 60 millones de pesos en concepto de Aportes no Reembolsables (AnR) para obras de infraestructura intramuro”.

Los integrantes del Consorcio del Parque Industrial tomaron con gran beneplácito los avances en las gestiones realizadas y se comprometieron a complementar la documentación requerida en el expediente para efectivizar el desembolso de estos Aportes no Reembolsables.

Participaron de la reunión la presidenta del bloque de concejales del FdT, Dra. Victoria Muffarotto, el edil y exrepresentante del Ministerio de Industria de la Nación en la región José Bruzzone, los integrantes del Consorcio del Parque Industrial de Junín Federico Balbi, Juan Francisco Menéndez, Hernán Mascheroni y Ariel Ramallo, además del senador bonaerense Lic. Gustavo Traverso.