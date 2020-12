El Cartonazo quedó vacante y ahora el premio es de 72 mil pesos

En la última semana de la décima edición del Cartonazo, ningún lector hizo cartón lleno, por lo que el pozo semanal se acumuló y ahora el premio será de 72 mil pesos.

Participar del Cartonazo sigue siendo muy fácil. Los lectores deberán buscar los cartones que acompañan el Diario Democracia los sábados y domingos y, luego, comparar los números publicados los lunes, martes y miércoles con los cartones que ya recibieron con los ejemplares del sábado y domingo.



Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal. Para reclamar el premio tienen que presentarse el mismo miércoles, antes de las 20, en el diario Democracia (Rivadavia 436, Junín). Una vez confirmado que hay ganadores, el premio se entregará el jueves a las 12.30, durante la transmisión del noticiero de TeleJunín.

Recordemos que los últimos ganadores fueron Alfredo Bustamente y Patricia Velazco. Con ellos ya suman 157 ganadores desde que comenzó el Cartonazo y más de $2.689.000 en premios.

El Cartonazo actualmente transita la décima edición y cuenta con el auspicio de Cirigliano, El Triángulo, Impulso, Neumen y Santa Rita.

Beneficios para no ganadores

Además, siguen los beneficios especiales para los cartones no ganadores, gracias a la colaboración de los sponsors de esta edición. Así, los cartones no ganadores del Cartonazo servirán para acceder a tres importantes descuentos y premios.

El primero: un descuento del 30% en la compra de pinturas en Impulso.

El segundo: un descuento de un litro de combustible cada 20 cargados en la red de estaciones de servicio de Santa Rita.

Y el tercero: los lectores podrán participar de una orden de compra por $5.000 en Autoservicio El Triángulo, para lo cual deberán depositar el cartón con sus datos personales en el supermercado ubicado en Arquímedes 1.