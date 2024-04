Una lectora ganó el gran pozo de $240 mil en efectivo

El Cartonazo sigue premiando a los lectores y, en esta oportunidad, una lectora hizo cartón lleno y ganó el gran pozo de $240.000. Se trata de María Elena Coronel, vecina de la Laguna de Gómez.

Coronel recibe el diario todos los fines de semana a través de Daniel Sosa. “Compro el fin de semana y reviso siempre el Cartonazo. Quería hacer un viajecito, así que me viene bárbaro. Me enteré ayer, a las 9.30, que era la ganadora…así que me puse super contenta”, mencionó al momento de la entrega del premio en la transmisión en vivo de ayer en TeleJunín Noticias.

Con ella suma 257 los ganadores desde que comenzó el Cartonazo y ya se repartieron más de $7.400.000 en premios.

Nuevo Cartonazo

Mañana comienza una nueva edición del Cartonazo, la 20°, que mantendrá el sistema tradicional. Sin embargo, el pozo aumentará y pasará a ser de $80.000 por semana.

Recordemos que participar es muy fácil. Los cartones se repartirán con el diario del sábado y domingo. Con sus cartones, los lectores deberán comparar los números publicados los lunes, martes y miércoles. Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal. Recordamos que hay tiempo hasta el miércoles de cada semana a las 20 para reclamar el premio.

Los cartones para esta edición son de color rojo y los auspiciantes son ECO, Naldo, Pronto Pago y Sabor Criollo.