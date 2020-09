“Me parece irresponsable que nuestra voz no esté en la Mesa de Salud”

La concejala del Frente de Todos Victoria Muffarotto participó del ciclo de entrevistas de Democracia en las redes sociales, manifestó que es “una irresponsabilidad” del intendente que el Frente de Todos no tenga voz en la Mesa de Salud, el ámbito en el cual se toman decisiones sobre la gestión de la cuarentena para hacer frente a la pandemia.

“El intendente Pablo Petrecca no nos ha consultado para tomar algunas decisiones que tendrían que haber sido consensuadas por un grupo más amplio que del que se rodea”, cuestionó.

“En marzo, cuando todavía no había casos, el intendente nos obligó a encerrarnos. Y hoy, que estamos atravesando una situación de muchos contagios, en la que todos conocemos a alguien que tiene Covid en la ciudad, da un mensaje confuso e irresponsable”, afirmó.

“Tampoco fuimos consultados por el cambio en el horario de los comercios”, agregó.

“Los concejales del Frente de Todos representamos a un montón de juninenses que nos votaron, me parece una irresponsabilidad que nuestra voz no esté en la mesa de salud, que es donde se toman las decisiones. Fuimos invitados al principio de esta articulación, pero luego no nos han llamado, hemos sido corridos, y me parece que es importante, por el respeto a la democracia, y porque tenemos muchísimo para aportar”, señaló.

“El mensaje no fue claro”

“El mensaje del intendente no fue claro. Las autoridades tienen que predicar con el ejemplo. Me enojé mucho cuando hace unos días el intendente publicó en sus redes sociales diciendo que era un día hermoso para pasear. Si vos tenés abierto y permitís ir a disfrutar del Parque Borchex o de la Laguna estás dando señales de que podés hacer y pasear por donde vos quieras. Yo entiendo a los jóvenes que tienen ganas de salir, pero no es el momento, tenemos que cuidarnos más que nunca, por nosotros, pero también por nuestros adultos mayores, abuelos y abuelas”, afirmó.

“La vida está ante todo. Y si tenemos que apretar el botón rojo en nuestra ciudad y detenernos por quince días, aunque no sea una medida simpática, si es para que prevalezca la vida y la salud de los juninenses, no hay que dudarlo. Es un mal menor para evitar un mal mayor y que eventualmente colapse el sistema de salud de nuestra ciudad”, explicó.

“Un Estado presente”

“Tenemos un Estado nacional presente, hemos tenido un montón de recursos económicos para aliviar la situación, estuvo el IFE, los ATP, hace unos días el Gobernador anunció una serie de medidas que van a impactar fuertemente en el trabajo y la producción. No tenemos un Estado que nos abandonó, sino uno que se la juega por todos nosotros con aportes económicos para sobrellevar esta situación”, dijo.