Mansur: “Lo más difícil es mantener un equilibrio”

El presidente del Comité Hipólito Yrigoyen, Carlos Mansur, respaldó el trabajo del municipio de Junín y aseguró que “al intendente y a su equipo les toca tomar decisiones sobre la vida y lo han hecho responsablemente, escuchando a todos los sectores y sus necesidades”.

En tal sentido, el presidente de la UCR a nivel local resaltó que “lo más importante, y a su vez, lo más difícil es mantener un equilibrio para que los daños ocasionados por este virus sean mínimos, tanto para nuestra salud como para nuestra economía”.

Con relación a la apertura de la actividad comercial, Mansur destacó que “gracias a las medidas tomadas desde un principio y a la responsabilidad ciudadana, pudimos mantenernos sin casos, controlar los que iban apareciendo y de a poco ir abriendo las diferentes actividades comerciales y áreas laborales”.

A su vez, indicó que “mientras en otros lugares hacía meses estaba todo cerrado, en Junín contábamos con el 90% de la actividad económica reactivada”; aunque reconoció que “con la apertura de circulación de personas, era probable que la cantidad de casos aumentara”.

Ante este panorama y el reciente aumento de casos, el presidente del Comité local indicó que “las reuniones sociales, el relajamiento, no respetar los protocolos, compartir mate, estar en lugares cerrados junto a personas no convivientes permite al virus moverse por toda la ciudad”, y llamó a “actuar con solidaridad para cuidar los puestos de trabajo y para cuidar la salud”.

“Hoy, Junín cuenta con una realidad diferente. Durante meses, sabíamos que esto podía suceder porque no estamos aislados del mundo. Es por ello que, hoy más que nunca, debemos invocar la responsabilidad de todos”, finalizó Mansur.

