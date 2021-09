"Se vota entre un país de todos y un país para pocos", manifestó Massa en Junín

En el epicentro de la Cuarta Sección Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, afirmó que en las PASO del próximo domingo "se vota entre un país de todos y un país para pocos", en una crítica al macrismo.



El tigrense eligió Junín para cerrar la campaña bonaerense, en un gesto de acercamiento hacia el campo y el interior productivo, que sirvió a su vez de espaldarazo al meonismo. En un gimnasio del club Argentino repleto -aunque con medidas de distanciamiento y protocolos por el Covid-, el líder del Frente Renovador compartió el evento con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador provincial, Axel Kicillof, quienes encabezaron un acto en Mar del Plata; y con Máximo Kirchner, principal orador del encuentro en Bahía Blanca.





En el escenario montado en las instalaciones del "Turco", estuvieron presentes, además de Massa, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la titular de PAMI, Luana Volnovich.

También, se dieron cita los precandidatos a diputados nacionales Mónica Litza, Micaela Morán y Jorge D' Onofrio; Malena Galmarini, presidenta de AySA; los diputados Cecilia Moreau, Valeria Arata y Carlos Selva; el senador Gustavo Traverso; los precandidatos a legisladores provinciales, Laura Oliva y Walter Torchio; y los precandidatos a concejales Pablo Petraglia y Victoria Muffarotto.







En su discurso, Massa señaló: "Hay dos boletas: en una estamos los que soñamos con un país libre y desendeudado, en la otra, los que endeudaron a la Argentina de una forma impagable".

El tigrense enfatizó que "en cada boleta hay un modelo de país" y recordó que el Frente de Todos cree en "la educación pública, gratuita, con la tecnología como eje central, frente aquellos que recortaron fondos de universidades, jardines y el Conectar Igualdad y le sacaron la posibilidad a nuestros pibes de estar conectados durante la pandemia".





"Vemos una Argentina con dos pandemias, la pandemia económica de un Gobierno que apostó por la especulación financiera y la pandemia sanitaria que cambió definitivamente nuestras prioridades", añadió.

En ese sentido, Massa valoró "el esfuerzo de los millones de argentinos que, a lo largo de este tiempo, entendiendo el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger la vida, la salud, el trabajo y el equilibrio social, con un Gobierno que no tenía crédito, puso el cuerpo y el alma para sacar a la Argentina de ese pozo en el que había caído".







También, recordó al ex ministro de Transporte e intendente de Junín, Mario Meoni, y dijo que "seguramente cada uno de los vecinos van a tratar de seguir consolidando su legado".

"Vamos a salir como hemos salido una y mil veces los argentinos, vamos a ir a votar por Alberto, por Axel, por los intendentes y por el futuro", concluyó Massa.







Por su parte, Katopodis, dijo: “Es importante en estas horas, a poco de tener que decidir el futuro de la Argentina, que nos podamos encontrar aquí en Junín, Bahía y Mar del Plata con todos nuestros candidatos que representan el orgullo del Frente de Todos”.



Katopodis: "No dejamos una sola de las convicciones"

“Tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que hicimos como fuerza y proyecto político. Tenemos que estar seguros de que aun en la peor tragedia de nuestro país, desde el Presidente de la Nación hasta los militantes no dejamos una sola de las convicciones y valores de aquel 2019 cuando firmamos el contrato electoral con nuestra gente y el pueblo”, agregó.







“Ese es el contrato electoral que se vuelve a reafirmar este domingo y el próximo 14 de noviembre. Se decide cómo salimos y cómo sigue nuestro país y cuál es el rumbo que decidimos reafirmar para que la Argentina sea el país que todos nos merecemos”, afirmó.

“Nos une ese modelo de país, la fuerza de la gente por salir adelante y saber que salimos. Ya lo hicimos, está en nuestra historia. Lo hicimos con Néstor y con Cristina en 2003, lo hicimos por la política y el peronismo. Y hoy esa certeza que conduce Alberto y Cristina nos va a permitir poner de vuelta a la Argentina de pie. Cada vez que el país estuvo en ruinas, siempre fue el peronismo que tomó las riendas de esta Nación”, confirmó.







Por su parte, el precandidato a concejal en Junín, Pablo Petraglia, dijo: “Nos estamos jugando una parada muy fuerte. Este domingo tenemos que ir a las urnas y demostrar que tenemos un proyecto inclusivo para todos y todas. La lista de unidad que tenemos en Junín refleja lo mejor de todas las tradiciones que tenemos: nuestros socialistas de Juan B. Justo de Junín, los peronistas de María Eva Duarte de Perón, los radicales de Moisés Lebensohn y la memoria imborrable de Mario Meoni”, sostuvo.

En Mar del Plata

En la ciudad balnearia, el Presidente cuestionó los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), "trabajar es un costo".

"Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común", subrayó el mandatario desde Mar del Plata, donde estuvo acompañado del gobernador, Axel Kicillof, y los precandidatos a diputados, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.







En otro tramo de su discurso, el primer mandatario aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque "el Estado estuvo presente" y sostuvo que el Gobierno "no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan".

Fernández aseguró también sentirse "orgulloso" de haber "salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos" durante la pandemia de coronavirus, y que su Gobierno nunca tuvo "el dilema de la salud y la economía".



Esa dicotomía -remarcó el primer mandatario- "la tendrán otros" porque "nosotros sabemos que la vida vale mucho" y, en ese sentido, remarcó que "la mejor política económica" que tuvo la Argentina "fue la vacuna" contra el coronavirus, debido a que la inmunización permitió la reactivación, al tiempo que recordó que el nuestro "fue uno de los primeros países en el mundo" que, en diciembre pasado, "empezó a vacunar" a su población.

El Presidente se refirió también a la relación que entabla el Frente de Todos con la oposición desde el Gobierno y recordó que durante la transición de Gobierno en 2019, el peronismo "ayudó" al entonces mandatario Mauricio Macri a que "deje de desordenar todo" en la economía del país.



"Solo quiero recordarles que nosotros actuamos lealmente con nuestros opositores aún en los últimos días de su Gobierno, donde por un enojo hicieron un daño incalculable", sostuvo Fernández sobre la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO de ese año, una instancia tras la cual, reseñó el mandatario, "entre agosto y octubre se fugaron 23 mil millones de dólares de Argentina".



Antes, la primera precandidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el FdT siente "la responsabilidad de lo hecho" y adelantó que "la reafirmación del rumbo va a ser contundente", porque los argentinos "no quieren mirar atrás", al país de "la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos".





"Prima la esperanza" del fin de la pandemia gracias a que hubo "un Estado presente" y a que "se cuidó la vida" y también "a los trabajadores", añadió.

Por su parte, Kicillof pidió que cada voto del próximo domingo en las PASO "sea para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, por una Argentina con producción y empleo".



"Queremos poner a la Provincia en la senda de la proyección, de la producción y volver a generar trabajo, el que se perdió por el Gobierno de (Mauricio) Macri y por la pandemia. Hay que poner un voto para no volver para atrás. Llamamos a nuestro pueblo para que cada voto sea un paso más para la reconstrucción y el renacimiento de la Provincia", resaltó.

En Bahía Blanca

Desde Bahía Blanca, el jefe del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner, destacó que el Presidente "se ha roto el alma para llevar adelante el país" durante la pandemia de coronavirus y agregó que, en el mismo sentido, Kicillof "se laburó todo" en su distrito.