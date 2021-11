Aprobaron la provisión de productos a los comedores escolares de Junín

El Concejo Deliberante aprobó ayer las licitaciones para poner en marcha el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas juninenses. El edil Javier Prandi (Juntos por el Cambio) solicitó el ingreso y tratamiento sobre tablas de tres expedientes referentes a las licitaciones sobre el SAE, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Para poner en marcha nuevamente el SAE se adjudicó en favor de una firma (único oferente) la provisión de carnes y pescados, frutas y verduras, y frescos . “Tenemos que dar aprobación para el inicio de los comedores”, dijo Prandi.

Al respecto, la edil Natalia Donati (Frente de Todos) señaló que efectivamente el tema requería la aprobación para que los niños puedan recibir el servicio. “Es un expediente que llegó minutos antes de la sesión”, cuestionó la edil meonista. Y agregó: “Son más de 1500 fojas para leer. Tiene cuestiones a controlar por el Tribunal de Cuentas porque obviamente nosotros no vamos a poder controlarlas. Prueba de que queremos que los chicos coman en los comedores escolares es que presentamos un pedido de informes en sesiones pasadas para que se acelere el sistema de alimento escolar”.

Destacó que el Municipio recibe de la Provincia 20 millones de pesos por mes y durante este año recibirá 123.500.000 pesos, más 185.500.000 pesos del Fondo Educativo. “En agosto comenzaron las clases presenciales en las escuelas y todavía los niños están sin el SAE”, punzó.

“Vamos a acompañar el proyecto, pero no dejamos de cuestionar la demora del expediente, la demora en la provisión del alimento hacia los niños en las escuelas, a pesar de que este Gobierno pregona la presencialidad”, advirtió.

En la misma línea, Maximiliano Berestein apuntó que, recuperada la presencialidad en las escuelas, es importante que el alimento en los comedores esté garantizado.

“Hace 15 días que presentamos un expediente para que fuera tratado sobre tablas y Juntos por el Cambio propuso que pasara a comisión. Si hay vocación de trabajar, que lo hagan en los temas que les toca gestionar. El Municipio se tomó un mes para planificar esta licitación, que nosotros no pudimos analizarla en 10 minutos que lo vimos. Llama la atención. Son cosas que el Tribunal de Cuentas verá. Hay que gestionar con las prioridades”, enfatizó.

Precios congelados

La edil Victoria Muffarotto (Frente de Todos) pidió el ingreso y tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo que, a través de la dirección correspondiente, se realicen controles de precios congelados respetando la medida tomada por el Gobierno nacional.

“Sabemos que el fundamento de la medida es cuidar el precio de los alimentos de la mesa familiar de los argentinos. Esta medida que congela los precios a más de 1400 productos de la canasta familiar de alimentos ha sido acompañada por muchos jefes comunales y por la Defensoría del Pueblo bonaerense”, afirmó.

Y señaló que, a través de medios locales, el intendente Pablo Petrecca expuso su negativa a realizar la fiscalización y control de estos precios. “Esto nos llamó poderosamente la atención porque se necesita de un municipio presente, que controle el alimento que comen los vecinos. Este pedido se hace porque en 2019 se tomó una medida similar por parte del expresidente Macri y allí estaba el Municipio de Junín, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor controlando los precios”, recordó Berestein.

Al respecto, el concejal Marcelo García (Juntos por el Cambio) respondió que no se llegó a un acuerdo con todos para hacer un programa, sino que se tomó una resolución unilateral. “Fue una resolución totalmente discrecional por parte de la secretaría de Comercio, no se llegó a un consenso. Por lo expuesto este bloque no va a acompañar este proyecto”, anticipó sobre esta iniciativa, que no fue sancionada.



“ARA San Juan”

Desde Juntos por el Cambio, Prandi expuso un proyecto para poner el nombre de Tripulantes del ARA San Juan a una calle de nuestra ciudad. Se trata de una de las últimas tragedias argentinas, ocurrida en 2017, en la cual 43 hombres y una mujer, tripulantes del submarino, perdieron la vida, durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Muffarotto dijo que el proyecto coincide con el hecho de que en estos días Macri fue llamado por segunda vez a indagatoria, como el principal acusado de espiar y escuchar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

En tanto, Rodolfo Bertone (Frente de Todos) reflexionó que las víctimas merecen todo el homenaje, pero lo que más merecen es justicia. Y eso es lo que reclaman sus familiares.

“Se encontró antes al submarino, pero a los familiares le avisaron al año. El Presidente, en ese momento, espiaba a los familiares”, acusó.

Feria del libro

La concejal Melina Fiel presentó un proyecto de comunicación para ingreso y tratamiento. La jefatura regional de Educación y jefatura distrital Región XIV con sede en Junín, ha dado respuesta negativa al pedido de autorización de concurrencia de los alumnos del distrito a la Feria del Libro 2021 denominada “María Elena Walsh, en su homenaje”, por lo cual se le pide que diga los motivos de tal decisión.

Al respecto, la edil Lourdes Pedroza, jefa Regional de Educación de Gestión Privada, respondió que es mentira que se solicitó la autorización a las autoridades educativas, porque no se hizo formalmente, como corresponde que se realice en el sistema educativo.

“No llegó a ningún correo de las dos jefaturas, ni a la de gestión estatal, ni a la de gestión privada, ninguna invitación de manera formal. Sí hubo un llamado de teléfono, hace aproximadamente dos meses, del director de Cultura a la jefa distrital, cuando aún estábamos con burbujas y se le respondió que se iba a considerar, que en ese momento no estaban autorizadas las salidas educativas”, respondió Pedroza.

“No fuimos invitados de manera formal, pero nosotros no autorizamos dónde van las escuelas sino las salidas educativas. A dónde van las instituciones es una decisión de cada director, en base a su proyecto institucional, y si en ese proyecto está anexado el trabajo con la literatura, la lectura y la escritura, por supuesto que el director avala en base a eso”, acotó.

Libros, de interés municipal

Fue aprobado que se consideren de interés municipal la presentación del libro titulado “Difracción Lésbica”, de Juliana Miranda, a realizarse el 6 de noviembre, en el MACA, y el 20 de noviembre, a las 20.15, en la casa Dante Balestro, en General Paz 775; como así también la presentación del libro titulado “Paco y Eva”, de Adrián Melo, a realizarse el 11 de noviembre, a las 16, en la casa del Partido Justicialista, Arias 169.