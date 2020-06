Concejales de Juntos por el Cambio piden a Kicillof “más autonomía”

El bloque de Juntos por el Cambio elevó al Concejo Deliberante de Junín un proyecto de comunicación para solicitarle al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a la Jefatura de Gabinete provincial, que el intendente de Junín y todos los jefes comunales de ciudades de menos de 500.000 habitantes puedan tomar determinaciones en medio de la pandemia, por ejemplo, autorizar actividades comerciales en su territorio.

Específicamente, solicitan que se permita a las autoridades políticas de los mencionados municipios “la facultad de resolver, reglamentar y decidir dentro de sus respectivos territorios toda autorización y permiso para poder llevar adelante las actividades recreativas como comerciales, culturales o deportivas, siempre que las condiciones sanitarias y epidemiológicas de la jurisdicción lo permitan, conforme parámetros sanitarios dados por mesas, comités, consejos sanitarios y/o de crisis”.

“Desburocratizar”

El fundamento es poder acelerar las decisiones para que sean oportunas, y de esa forma dinamizar y desburocratizar la administración del “aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)”, frente a la realidad y necesidad de cada distrito en particular.

Técnicamente, se solicita la modificación del decreto Nº 340/2020 y la resolución Nº 239/2020, que se encuentran vigentes, en particular lo referente a los artículos 4º y 5º del Título I “Disposiciones Comunes a Todo el Territorio de la Provincia de Buenos Aires”; y artículo 10º del Título IV “excepciones en partidos con hasta 500.000 habitantes”.

Al respecto, el concejal Marcelo García explicó: “Desde el 20 de mayo estamos esperando la autorización para realizar salidas recreativas en Junín, pero no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno bonaerense, ni por sí ni por no, y justamente este tipo de iniciativas son las que buscamos que sean más rápidas”.

En sintonía, el concejal Juan Tolosa Rossini agregó: “Todos estos procedimientos serán efectuados sobre protocolos presentados que fueron oportunamente aprobados por la provincia de Buenos Aires y/o remitidos a ella, y conforme normas de funcionamiento y fiscalización dispuestas. Creemos que viene una nueva etapa en nuestra ciudad, como en muchas de la Provincia, y esta norma podría facilitar la toma de decisiones que surge luego de escuchar a los vecinos”.

La mencionada solicitud se va a remitir también a los otros municipios de hasta 500.000 habitantes para que puedan adherir y enviar comunicaciones y/o resoluciones similares al gobernador y a la jefatura de Gabinete.