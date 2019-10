"Las obras que se hicieron funcionaron y son fundamentales", destacó Petrecca

El intendente municipal, Pablo Petrecca, junto al secretario de Espacios Públicos, Germán Aguilar, recorrió diferentes barrios de la ciudad para observar los trabajos de reconstrucción de calles que se realizan luego de los 170 mm que cayeron el sábado. El funcionario destacó el trabajo del empleado municipal y dijo que "las obras que se hicieron funcionaron y son fundamentales para que la gente no se inunde".

Al respecto, el jefe comunal afirmó: "Estamos reconstruyendo la ciudad, luego de los más de 170 milímetros que cayeron en la ciudad y que afectó a varios barrios. Fue un fenómeno climático que hacía mucho tiempo que no se daba y pudimos recuperar la ciudad en menos de 48 horas. Quiero agradecer de manera especial al empleado municipal por el enorme trabajo que hizo y que nunca paró. Desde el mismo sábado, los empleados municipales, bomberos, policía, EDEN y Obras Sanitarias, coordinados por Defensa Civil, hicieron una gran tarea para dar respuestas en cada uno de los barrios afectados".

Tuvimos muy pocos evacuados porque las obras funcionaron muy bien y esto nos marca que las obras son importantes y necesarias, resaltó Petrecca.

Y agregó: "En los ocho barrios donde hicimos obras de desagües pluviales, las mismas funcionaron muy bien. Muchos criticaban que las obras no servían para nada pero hay que preguntarles a los vecinos cómo tenían sus calles. Y esto más allá de la gran cantidad de agua que cayó. Esto demuestra que las obras sirven y a pesar de que están bajo tierra, cuando tienen que funcionar lo hacen de la mejor forma posible".

"Este es el camino que debemos seguir transitando porque aún nos falta llegar con estas obras a los barrios más afectados. Estamos muy felices de poder contar con un equipo de trabajo que hizo una tarea tremenda. Germán Aguilar (secretario de espacios públicos) no ha parado, lo mismo que Darío Beade que tuvo un pequeño accidente cuando se estaba trabajando para dar respuesta a los vecinos afectados por el agua. Siempre se pone en primer lugar al vecino y eso es una marca de la gestión", dijo Petrecca.

Y explicó: "Seguimos monitoreando el clima para saber cómo viene, pero vamos a seguir trabajando para reconstruir todos los barrios que están con inconvenientes. Tuvimos muy pocos evacuados porque las obras funcionaron muy bien y esto nos marca que las obras son importantes y necesarias. Los que nos critican, nos dicen que hay lugares que se han inundado pero en esos mismos lugares no hay obras. Entonces debemos ponernos de acuerdo si las obras son importantes o no. Para nosotros sí lo son porque son los reclamos que recogemos de los vecinos cuando nos encontramos con ellos. Y en ese camino vamos a continuar".

“La diferencia es evidente”

Para finalizar, indicó que "charlábamos con los vecinos del sector norte de la ciudad y nos decían de la diferencia que había antes y cómo están ahora, luego de las obras de los desagües pluviales. La diferencia es evidente ya que al poco tiempo podían transitar por sus calles y no tenían agua en sus casas. Y hoy estamos a 48 horas de las lluvias, y los equipos municipales no paran y siguen trabajando. La ciudad está transitable a pesar de que nos quedan algunos sectores en donde estaremos llegando en las próximas horas".