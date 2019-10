Dirigentes de la Región acompañaron a Kicillof y Massa por la Cuarta Sección

Varios dirigentes de la Cuarta Sección Electoral están acompañando la recorrida de Axel Kicillof y Sergio Massa, candidatos a Presidente de la Nación y a diputado nacional, por el Frente de Todos.

Ayer en Junín, dos de los dirigentes más destacados de la Sección, la toldense Viviana Guzzo, candidata a diputada provincial, y el intendente de General Pinto y candidato a diputado, Alexis Guerrera, se hicieron presentes en el acto llevado a cabo en la Plaza del Ferrocarril, donde Kicillof, Massa y Meoni, fueron protagonistas ante un importante marco de público.





Cambio de rumbo

En diálogo con Democracia, el intendente Alexis Guerrera, candidato a diputado bonaerense del Frente de Todos, perteneciente al Frente Renovador, habló de la recorrida por la Cuarta Sección Electoral, junto a Axel Kicillof y las repercusiones que tuvo esto en la gente, que se autoconvocó para escuchar al candidato a gobernador del Frente de Todos.

“Como pudieron observar hay mucho entusiasmo pero también esperanza de cambiar a este gobierno que tanto daño ha hecho a la mayoría del pueblo argentino y eso se ve reflejado en cada uno de los distritos que he visitado”, manifestó el pintense.

“Durante la semana estuve visitando varios de los distritos de la IV Sección Electoral y es una constante que se da en cada uno de ellos: la necesidad de cambiar el rumbo de los tarifazos, la inflación, la devaluación y la falta de trabajo. Hay muchas familias con serias dificultades para llegar a fin de mes, no solo en el pago de los servicios sino algo que es más grave aún, para alimentarse”, describió Guerrera.

A la pregunta, cómo había visto el debate televisivo de los candidatos a Presidentes, dijo que vio a Alberto Fernández, con una “solidez impresionante” y por la otra parte, un presidente de la Nación que seguía “mintiendo como si no hubiese estado gobernando en estos cuatro años, como si no conociéramos ya cuáles son sus capacidades”, dijo.

“Me parece que Alberto es alguien que dice cómo va a hacer las cosas, con el acuerdo político que incluya y contenga a todos los sectores, que hay que cerrar la grieta definitivamente en el país porque no podemos seguir viviendo así”, apuntó.



“Por otra parte, el presidente Macri hace cuatro años nos prometía que terminaba con la grieta, pero en realidad lo que hizo fue venir a profundizarla porque eso le era funcional para continuar en el poder”, advirtió.

Finalmente dijo que “estamos convencidos de que se viene un Presidente que va a unir a todos los argentinos y que todos vamos a poder seguir adelante”.

Viviana Guzzo, candidata a diputada provincial en segundo lugar por la Cuarta Sección Electoral del Frente de Todos, perteneciente a Unidad Ciudadana y oriunda de Los Toldos, al ser entrevistada por Democracia, dijo: “realmente estoy con mucho entusiasmo, con mucha energía y considerando que la labor de una legisladora o un legislador va más allá de votar leyes. Estoy muy comprometida con mi Distrito, con toda la sección, para trabajar en programas y todas aquellas herramientas que nos ofrece la Cámara de Diputados para actuar en pos del beneficio y del buen vivir de los vecinos”.

Respecto al debate presidencial, Guzzo dijo: “todos hemos visto que hubo un ganador y que ese ganador fue Alberto (Fernández) porque sus propuestas fueron claras, contundentes. Realmente nos habla de esperanza y de una Argentina que se va a poner de pie”.

Y en cuanto al recorrido por la Cuarta Sección Electoral, la candidata manifestó que en todos los distritos se repetía en principio la angustia y la decepción de los vecinos y vecinas por este gobierno de Cambiemos que “realmente ha trabajado aplicando políticas públicas, en desmedro de la vida de nuestros vecinos y vecinas de la Sección”.

Señaló que los mismos vecinos veían con gran esperanza, escuchaban y compartían las propuestas que ofrecía, Axel Kicillof”.

Destacó que el candidato a gobernador por el Frente de Todos, además, había visitado cada uno de los 19 distritos de la Sección y escuchado a todos, reuniéndose con productores, emprendedores, comerciantes para “llevarse el gran diagnóstico, y a partir del 10 de diciembre poner la Provincia en marcha”.