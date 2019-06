Meoni confirmó su candidatura a jefe comunal y dijo que Junín “retrocedió”

A dos días del cierre de listas, el ex intendente Mario Meoni confirmó que intentará recuperar el municipio en las próximas elecciones y enfrentará en las PASO del 11 de agosto próximo –como anticipó ayer Democracia- a la boleta de Victoria Muffarotto.

Además de la postulación de Meoni, también se confirmó que la edil Carolina Echeverría irá como primera concejal; que la diputada provincial Valeria Arata buscará renovar su mandato por otros cuatro años; y que Javier Mattioli será el primer postulante al Consejo Escolar.

Hay un corte transversal en todos los partidos, pero creo que la diferencia está en la sensibilidad que se tiene, afirmó Meoni.

El actual director del Bapro tendrá en las Primarias el apoyo del sector de la diputada provincial Rocío Giaccone, que no presentará lista propia sino que se integrará a la del Frente Renovador. De hecho, el edil y presidente del PJ de Junín, Lautaro Mazzutti, ocupará el segundo lugar en la nómina.

“Estamos en una nueva etapa en la Argentina, en la cual ningún dirigente solo puede construir futuro”, afirmó Meoni en su discurso frente a la militancia, durante la selección de candidatos. Y amplió: “Hay un corte transversal en todos los partidos, pero creo que la diferencia está en la sensibilidad que se tiene, algunas agrupaciones políticas tienen como lógica solo pensar en ganar la elección, ponen toda la energía en eso, en sacarse la fotito del día y se olvidan de hacer lo más importante, que es gestionar, resolver los problemas de la gente”.

También elogió a Carolina Echeverría y recordó no solo la actuación al frente del bloque de concejales sino también la creación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), “que hoy es tan importante”. Sobre Mattioli, resaltó que se trata de una apertura –no es parte del grupo político- y dijo que “sin educación y cultura es imposible pensar en una ciudad que crezca”. Mattioli es director de la escuela de Teatro y está a cargo del centro cultural Dadá.

“Situación de retroceso”

“No voy a hablar de lo que hice como intendente sino de lo que vamos a hacer, sabemos cómo se hace, no queremos una cuestión nostálgica, nos preocupa el presente, por eso miramos al futuro. El presente de Junín hoy es triste, decepcionado, inmóvil, en el cual cerraron fábricas e industrias que hacía 40 ó 50 años que habían sido creadas por familias luchadoras de Junín. Cuando uno ve la situación de retroceso, los comercios cerrados en pleno centro, jóvenes sin trabajo, o aquellos que trabajan y no pueden llegar a fin de mes, el retroceso de muchos barrios; hubo mucha publicidad pero en la mayoría de los barrios no se ha podido avanzar”, cuestionó.

Y agregó: “Cuando en 2015 dije que estábamos poniendo un pasante en el municipio, muchos se enojaron, pero la ciudad necesita a alguien que sepa; hoy encontramos a un intendente que después de cuatro años no aprendió nada”.