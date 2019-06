Asociación Fupis: Familias Unidas por la inclusión

La Asociación Civil Fupis está conformada por familias que día a día trabajan por la inclusión de personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida, especialmente el educativo y el laboral.

Cristina Dall’Occhio, presidenta de Fupis contó a Democracia que si bien la asociación comenzó hace muchos años, con una idea fundadora: “Que nuestros chicos pudieran acceder a la cultura a través de la educación formal. No en una educación segregada. Con esa premisa comenzamos con todas las variantes, no solo la educación integrada, que luego se modificó a inclusiva, también se fueron modificando muchas cosas y nos encontramos tratando de incluir”.

Los comienzos

Según contó Cristina, la unión de estos padres comenzó por sus hijos, que padecían síndrome de down.

“Empezamos con síndrome de down, porque nuestros hijos tenían síndrome de down, así trabajamos sobre cómo incorporar a los chicos a una escuela común, a personas con déficit mental y ayudar al área docente, para que los chicos pudieran acceder al conocimiento”.

Mientras tanto, cuenta la presidenta, “ellos fueron creciendo en un ámbito colectivo, con sus padres, con lo diverso de la sociedad que está en un aula y eso fue realmente virtuoso. Siempre seguimos esa línea”.

Asimismo aclaró: “Nuestros chicos hoy son un grupo más de la diversidad social a la que tiene que responder la escuela. Ahora se suma la cuestión de género, las inmigraciones, la diversidad familiar, es todo. Pero tuvimos que caminar para desandar ese criterio del ámbito educativo”.

Informar y asesorar

Fupis continúa con su tarea, asesorando y ayudando “no solamente a los padres que son los que tienen que ponderarse con la dificultad en la discapacidad. Tienen que hacer ese proceso”, también trabajan con instituciones.

“Vemos que hay muchas en Junín que han optado por la cuestión inclusiva, una de ellas es muy importante y es la Unnoba de Junín, que incluye, haciéndose cargo de todas las cuestiones que necesitan, dándole a las personas con discapacidad todos los apoyos necesarios. Trabajamos con ellos”, destacó.

Además, “estamos en un emprendimiento con empresas solidarias para lograr la inclusión laboral. Todos estos hitos se van cumpliendo con esta movilidad mental que logra hoy la sociedad”.

También trabajan con Comercio e Industria “para tratar de flexibilizar la inclusión laboral”.

“Fupis tiene un grupo de jóvenes que actualmente trabaja de ayudante de consultorios, en comercios y haciendo apoyo de gestoría. Además como grupo realizan campañas solidarias de distintas categorías con alimentos, útiles escolares, máster de zumba solidaria y demás actividades”, contó Cristina.

Días atrás, Fupis participó de la Cumbre Global de Discapacidad en Tecnópolis.

“Vamos avanzando y tenemos éxitos legislativos en la provincia de Buenos Aires sobre los derechos para los discapacitados”.

Participación y contacto

Fupis expandió su trabajo a la zona y realizan reuniones con Chacabuco, Rojas, Ascención, Linconln, Rojas, entre otras ciudades.

“Nos reunimos con padres, tomamos las problemáticas, sus fragilidades y fortalezas y sumamos la tecnología que nos pone en contacto”.

Para contactarse con Fupis, pueden hacerlo a los teléfonos 236 4609403 o al 236 4611075.

También pueden buscar a la asociación en Facebook como “Fupis Educación Inclusiva”.

Comisión Directiva

La comisión está compuesta por Cristina Dall’Occhio, presidenta; Cecilia Martinelli, vicepresidenta; Graciela Centeno, secretaria; además otros miembros de la comisión son

Carlos Santucci, walter Morales, Silvia Marini, Walter Russ, Gabriela Gusmerini, Berta Kempe, Marcelo Moya y Oscar Velilla.