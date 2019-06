Capacitación para los choferes del transporte público de pasajeros

Con la presencia de integrantes de la Dirección de Movilidad, de la Dirección para Personas con Discapacidad y de la Unidad de gestión de la tarjeta SUBE, se realizó una nueva capacitación destinada a los choferes del transporte público de pasajeros.

En esta oportunidad se hizo hincapié en cómo deben actuar los choferes ante una persona con capacidades diferentes, como ayudarlos e indicarles cómo subir o bajar de los colectivos. Además, se recordó que tanto en el CIC, el CITE o el Palacio Municipal se puede obtener la SUBE para todas las personas que tienen beneficios.

Movilidad

Al respecto, Francisco Tamburrelli, de la Dirección de Movilidad, manifestó que "tratamos de estar en contacto con los choferes mediante estas capacitaciones para que puedan trabajar cada vez mejor”.

“Queremos que cuando un usuario se suba a los colectivos y tenga algún tipo de duda, el chofer pueda resolverlo. En esta oportunidad, vamos a hacer hincapié en las personas con discapacidad. El transporte volvió después de mucho tiempo y todos nos estamos acomodando”, dijo.

Señaló que, con respecto a los choferes, ellos les manifestaron que aún había vecinos que dejaban sus autos en la zona donde paraban los colectivos, que esto dificultaba su tarea e incluso podía provocar accidentes.

Por su parte, la abogada Karina Sánchez, a cargo de la Dirección para Personas con Discapacidad, añadió que "el servicio de transporte público es algo nuevo en la ciudad y se está haciendo con el criterio de diseño universal, o sea que se tiene en cuenta la discapacidad desde el inicio”.

La abogada, quien es además no vidente, dijo que se destacaba la tarea del Municipio en este tema. “Estamos dando esta capacitación para que los choferes sepan cómo actuar ante una persona con discapacidad, con la rampa o si deben ayudar o no. Y también recordar que si el certificado único de discapacidad dice que tiene que ir con acompañante, la tarjeta SUBE será con acompañante. Ante cualquier duda los esperamos en nuestra dirección ubicada en Av. Rivadavia 89", informó.

Para finalizar, Sonia Nahuel, de la Unidad de gestión de la tarjeta SUBE, explicó que hasta el momento habían ido muchas personas con beneficios, ya sea estudiantes, discapacidad, jubilados y pensionados.

La funcionaria dijo que había tres puntos donde los interesados podían ir: CIC, el CITE o el Palacio Municipal.

“El trámite tarda 5 minutos y ahora estamos con más tiempo ya que no son tantos los vecinos que requieren la tarjeta SUBE", dijo Nahuel.