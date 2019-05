"El Estado está junto a los que más lo necesitan"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió el barrio Las Marías, donde el municipio avanza con obras de agua y cloacas para este sector y el barrio Los Almendros. Además, charló con los vecinos, quienes agradecieron por estas obras que cambian su calidad de vida. También Petrecca destacó el trabajo en conjunto entre los vecinos y el Municipio ya que este barrio tenía pedido de desalojo y se pudo lograr que los vecinos queden en sus hogares y se logre reconocerlo como barrio.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Es una alegría enorme poder recorrer este barrio. Quizás la sociedad lo haya olvidado, pero este barrio, Las Marías, cuando ingresamos a la gestión, tenía un pedido de desalojo judicial. Pero trabajamos con nuestras áreas de Desarrollo Social, jurídica y legal para que este sector sea reconocido como tal. Y no solo eso, sino que llegamos con las obras de cloacas y ahora de agua potable. Este era un pedido de los vecinos y por tal motivo los vinimos a visitar para dejarlas inauguradas junto a ellos".



/LEÉ MÁS Importante acompañamiento para los clubes deportivos



"También visitamos a Claudio y a Celeste, vecinos del sector, quienes estaban muy contentos con estos servicios. Además, hay luminarias en el barrio y con el compromiso de EDEN de aportar medidores inteligentes. Haber comenzado la gestión con un panorama desalentador y hoy ver a este barrio con los servicios básicos es una gran alegría. Estamos en un sector alejado del centro y del casco urbano de la ciudad pero aquí estamos con estos servicios. El estado está presente junto a los que más lo necesitan y dándole dignidad a los vecinos, que es nuestra marca de gobierno y de gestión", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "hace algunos días inauguramos un nuevo pozo de bombeo en Los Almendros que alimenta a todo este sector y realizando conexiones de agua a los vecinos. Nos llena de orgullo poder contar con un equipo de trabajo que está en el territorio para estar junto a los vecinos. Estas son parte de las promesas que hicimos de llegar al 100% de agua y cloacas. Muchos vecinos tenían que pagar al camión atmosférico o no tenían y más lugar en sus patios, para hacer pozos, ahora no tendrán más estos inconvenientes. Son cuestiones tan básicas y elementales, pero muchos juninenses no lo tenían. Y a casi cuatro años de gestión, podemos ver todo lo que se han ampliado estos servicios. Hay un gran trabajo de toda la dirección de obras sanitarias y por eso se pueden realizar estos trabajos".

Agua y cloaca

Por su parte, el director de Obras Sanitarias, Guido Covini, afirmó: “Estamos trabajando en el barrio Las Marías con dos máquinas municipales y con empleados municipales haciendo la ampliación de la red de agua. En este lugar se hace un tendido de red para 32 conexiones. También inauguramos hace poco una perforación en el barrio Los Almendros para abastecer de agua a este sector y a una parte del casco urbano. Como decía el intendente, estamos llegando a todos los vecinos con agua y cloacas, tal como se prometió. También se hicieron 5600 metros de cloacas y fue muy importante hacer el colector en el barrio Güemes para dar el servicio a La Merced, Las Marías y varios sectores más".