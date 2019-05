Con fuertes críticas, Adaro pidió internas en Cambiemos

El Partido Fe de Junín, que lidera Sergio Adaro y que integra el frente Cambiemos, afirmó ayer, a través de un comunicado de prensa, que “cansado de la indiferencia del intendente Pablo Petrecca en solucionar los problemas sociales que tiene la ciudad” presentarán un candidato propio para competir en las PASO.

"Nos retiramos de la mesa que ‘lidera’ el intendente Petrecca para expresar una visión distinta, más sincera, más cercana a la gente, con más compromiso de escuchar y atender a todos. Somos muchos los que nos animamos a decir basta. Vamos a seguir trabajando para que la gente tenga el trabajo que se merece. Tenemos la capacidad de percibir, y entender muy bien las dificultades que el pueblo está atravesando, porque el salario no alcanza devorado por una inflación que es imparable, porque la pobreza creció como nunca antes y la recesión se siente en Junín con muchísimos comercio que tuvieron que cerrar sus puertas. Una pyme menos son fuentes laborales perdidas", punzó Adaro.

Y agregó: "Es tiempo de que el intendente Petrecca se ponga los pantalones largos, enfrente la crisis, cambie el rumbo y empiece a solucionar algunas de las variables que golpean en el bolsillo de nuestros vecinos. Es tiempo que Petrecca empiece, de una vez por todas, a defender el trabajo de los juninenses. Cómo es posible que el presidente Macri y la gobernadora Vidal vayan a inaugurar una fábrica ferroviaria a la localidad de Mechita cuando Junín fue modelo durante décadas en talleres ferroviarios. Eso nos va a hacer perder más de 400 puestos de trabajo de calidad para los próximos años".

"Es tiempo de que Petrecca deje de gobernar para sus fieles y empiece a solucionar los problemas de todos los habitantes de nuestra querida ciudad. Es tiempo de no cometer más errores en la gestión para evitar sospechas como ocurrió con la compra del pan para los comedores escolares", afirmó visiblemente molesto Adaro.

"El problema no es que en Junín falten recursos, sino que hace más de tres años que se administran muy mal. Es necesario corregir el eje de las prioridades, principios y valores con que se administra. Cada vez que alguien decidió en soledad las prioridades de gestión se terminó siempre mal. Ponemos punto final a la falta de respeto, a la soberbia y la falta de capacidad para gobernar. El cambio en Junín con Petrecca no fue posible. Petrecca está cada vez más lejos del pueblo que lo votó".

"A partir de hoy Cambiemos tendrá dos expresiones en Junín, seremos Cambiemos con Fe”, finalizó Adaro.