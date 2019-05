Importante acompañamiento para los clubes deportivos

Como anticipó ayer Democracia, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció un descuento del 30% en la tarifa de la luz eléctrica para este tipo de entidades, beneficio que se hará efectivo a partir de la boleta del mes próximo.

En este contexto, autoridades del Gobierno de Junín elogiaron la medida y el trabajo conjunto con la subsecretaría de Deportes de la Provincia, como así también la importancia de programas locales como Fortalecimiento Deportivo por el que los clubes de nuestra ciudad reciben un aporte mensual para saldar este tipo de gastos.

Los clubes de nuestra ciudad que quieran inscribirse a este beneficio tienen tiempo hasta el viernes 31 de mayo y deben dirigirse a la Dirección de Deportes ubicada en el Complejo Municipal General San Martín.

Acerca de la medida tomada por el Ejecutivo Bonaerense, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deporte del Municipio expresó que “es algo que veníamos trabajando con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y que finalmente culminó con el anuncio por parte de la Gobernadora Vidal. Se trata de un beneficio muy importante en lo que es la facturación de luz que comprende a todas las instituciones deportivas que cuenten entre 50 y 2.000 socios activos. Dichas entidades se verán favorecidas con un descuento del 30 % en la tarifa eléctrica, algo sin dudas muy bueno para las arcas de los clubes”.

“Esto es beneficioso no solo en cuanto a la conexión eléctrica sino porque también se va a extender a las diferentes instalaciones que tengan en sedes o campos de deporte; está pensado desde una instancia superadora que comprenda tanto a los clubes de barrio como a los grandes”, destacó.

Asimismo, el funcionario aseguró que “nosotros ya veníamos trabajando con la gente de EDEN, a quienes siempre agradecemos por la buena predisposición, especialmente en lo que respecta a la recategorización de los clubes dentro de un formato apropiado, ya que no constituyen ni un comercio ni tampoco un hogar de familia”. Seguidamente, Pueyo señaló que “también los acompañamos desde el programa de Fortalecimiento Deportivo, por el que todos los meses reciben una suma de dinero que constituye un apoyo para abonar este tipo de tarifas”.

“Todo esto forma parte de una política concreta de apoyo diario que comprende distintas variantes y por la que trabajamos para que los clubes de barrio puedan acceder a este tipo de beneficios. En este caso, la Gobernadora María Eugenia Vidal ha hecho un sacrificio muy importante para la provincia para favorecer concretamente a los clubes de barrio”, añadió.

Por último, indicó que “aquellas instituciones que precisan asesoramiento, ayuda o una guía para poder acceder al programa tienen tiempo hasta el 31 de mayo, por lo que tendremos unos 10 días de trabajos muy movidos. En el caso de las entidades que no puedan acceder al beneficio por diferentes motivos, desde la Subsecretaría de Deportes vamos a trabajar en conjunto para que puedan hacerlo”.