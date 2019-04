Juninense con 1,4 millones de seguidores en Instagram: comparte contenido humorístico

Tiene 29 años, nació en Junín y actualmente vive en La Plata donde estudia la carrera de abogacía; le quedan dos materias para recibirse. Pero desde hace unos meses su vida dio un giro de 180 grados, cuando se convirtió en un famoso usuario de Instagram con más de 1,4 millones de seguidores.

Se trata de Emmanuel Gorjón, quien hace tres años creó la cuenta “al__pedo” que ya es un boom en el mundo virtual donde comparte memes, videos virales y humor gráfico que circulan en internet y que él mismo produce.

Cabe destacar que siempre trabajó en relación al derecho, como asesor de diputados y en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

“Actualmente vivo de las redes sociales y puntualmente de mi cuenta de Instagram. Hasta unos meses atrás era un perfil común en el que siempre compartí contenido”, expresó el joven innovador, en diálogo con Democracia.

“En un momento se me ocurrió contactar con los protagonistas de los videos masivos como el ‘Chingüengüencha’, que se llama Jairo Lucero, hincha de Rosario Central, con quien hice una buena amistad”, agregó.

Y explicó: “Cuando me contacté, comenzamos a charlar y me mandó un video saludando a mis seguidores, lo que me hizo crecer mucho y ahora tengo más actividad. Con ‘Kiko’ de Newell´s, también pegué buena onda”.

Actualmente, tiene 1.400.010 seguidores entre los que se encuentran jugadores de fútbol y actores famosos. “Hace poco estuve en el programa ‘Dale Like’, de Canal 9”, recordó.

“Ahora comencé a generar contenido propio de videos tipo Youtube en los que, por ejemplo, hablo sobre los hinchas más virales del fútbol argentino y de qué fue de la vida de los ‘Wachiturros’ que volvieron a juntarse”, confirmó.

“Subo imágenes mías hablando con los protagonistas virales a quienes busco para que me cuenten el trasfondo y las anécdotas de sus filmaciones. Mi cuenta está abierta a todo el mundo que tenga ganas de ver humor y reírse un rato”, expresó.

Siguiendo esa línea, también “contacté a la quinceañera que se cayó a la pileta, que supuestamente había sido empujada por su padre. Se llama Mariana Riestra y, al final, el video no era real y había sido inventado para hacer asustar a los invitados al cumpleaños, que los hicieron pensar que iban a llegar tarde a la fiesta”, destacó.

“Hay gente que me dice: ‘me peleé con mi novia, vengo de unos días re malos y con tus videos me muero de risa y me olvido de todos los problemas’”, resaltó. Y agregó: “Mi intención es compartir todo lo que a mí me causa mucha felicidad y lo que me mandan mis seguidores”.

Pero no todo se trata de hacer reír a la gente, ya que también, desde su lado, Emmanuel hace actos de beneficencia. “He encontrado a personas de los videos que estaban en una mala situación económica y le hemos enviado donaciones. A un nene correntino de un barrio carenciado, que salió en una grabación de cómo hacer un mate, le mandamos un teléfono y ropa”, subrayó.