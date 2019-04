Capilla de Loreto: Piden las bocas de tormenta en la obra del desagüe

Más allá de la satisfacción por la obra del desagüe pluvial del norte que va a beneficiar a este y otros cuatro barrios, los vecinos de Capilla de Loreto advierten con preocupación que en lo que se lleva hecho faltó la colocación de varias bocas de tormenta, lo que trae algunos problemas de escurrimiento.

“Todo va dentro de los plazos estipulados, según nos dijeron, pero sabemos que faltan hacer muchas bocas de tormenta”, señala la presidenta de la sociedad de fomento, Nancy Priano. Y añade: “Tenemos la obra un poco inconclusa porque cuando llueve el agua no se va. Las bocas de tormenta se deberían haber hecho mientras iban avanzando en los trabajos, y según nos comentaron del municipio, faltan muchas”.

Serían unas sesenta las que restan, según les dijeron extraoficialmente desde el municipio. “Un funcionario nos dijo que nos se va a aprobar la obra hasta que no estén hechas las bocas de tormenta, que es como se licitó –continúa Priano–; hace mucho que venimos hablando de este tema por el reclamo que me hacen los vecinos”.

Esto se intensificó en los últimos días ya que, durante la lluvia de esta semana “se juntó mucha agua, porque no tiene salida, se estanca, se forman lagunas, se hace barro y se complica mucho la situación”.

Todo va dentro de los plazos estipulados, según nos dijeron, pero sabemos que faltan hacer muchas bocas de tormenta. Nancy Priano. Pta. de la Sociedad de Fomento.

Infraestructura

Pero más allá del avance de esta gran obra, hay otros temas que preocupan a los residentes de este sector y algunos tienen que ver con la infraestructura del lugar.

En la actualidad, más del 90% del vecindario cuenta con agua corriente y cloacas, mientras que en todas sus cuadras hay alumbrado público. Sin embargo, esta última prestación dista de ser la ideal: “Nos estaría faltando que se haga una reconversión lumínica. Tenemos solamente una luz en el medio de cada cuadra y eso no alcanza. Se está pidiendo que se reemplace las que hay por luz blanca. Además, tenemos muchos colgantes y está el riesgo de que pase un camino y se las lleve, eso ya nos ha pasado en varias cuadras”.

Según dicen, en el municipio les respondieron “que van a ir extendiendo las luces”, pero sin novedades por ahora. “Sí tuvimos más respuestas de Eden, a quienes le informamos algunos inconvenientes y cambiaron los postes que estaban en riesgo de caerse”, puntualiza Priano.

En tanto, uno de los servicios que más demandan los vecinos es el del gas natural. “Solicitamos una reunión con las autoridades de Grupo Junín para que le explicaran a la gente qué posibilidades hay y, sobre todo, los costos, pero es una respuesta que tenemos pendiente” comenta la presidenta de la sociedad de fomento.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, Nancy Priano remarca que “hasta ahora se ve que hay un buen recorrido de la policía”.

No obstante, con la intención de prevenir y mejorar la cobertura, los fomentistas de Capilla de Loreto y Bicentenario mantuvieron un encuentro con las autoridades policiales. “Nos juntamos para ver cómo se puede reforzar en horas pico en ciertos lugares descampados, en la zona del Plan Federal –explica Priano–, por ahí a las 7 de la mañana, cuando salen los chicos a la escuela, y al horario del regreso, que haya más presencia, porque muchas veces no se denuncian los hechos”.

Tránsito

El último tema que abordan desde la entidad barrial es el del tránsito. Así como en su momento se mostraron preocupados por este asunto, en la actualidad consideran que “está normalizado, a raíz de la situación actual”.

En tal sentido, los lugareños remarcan la trascendencia de la puesta en marcha del transporte público y abogan por su continuidad y la consolidación del servicio: “Uno ve que los colectivos van llenos, veremos si sigue igual cuando cobren el boleto. Por ahí faltan algunas zonas, y eso ya lo planteamos a Mariano Spadano, de Relaciones Institucionales. Uno ve que se suben muchos chicos para ir a la escuela y eso va a servir para que ya no vayan cuatro o cinco personas en una moto”.