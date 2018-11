Docentes bonaerenses convocaron a un nuevo paro, esta vez para el martes 20

Los docentes bonaerenses convocaron ayer a un paro para el martes próximo, y una "jornada de protesta" para el miércoles siguiente, en reclamo de "salarios dignos".

Según informó el Frente de Unidad Docente Bonaerense -que integran los sindicatos del sector- "ante la falta de respuestas de la gobernadora María Eugenia Vidal ante el conflicto salarial y educativo, resolvemos dar continuidad al Plan de Lucha Provincial, el 20/11 con paro y acto central y el 21/11 con una Jornada de Protesta en la que habrá acciones distritales con ´banderazo´ por la soberanía educativa".

En un comunicado, el FUDB exigió "la continuidad de las paritarias con una agenda real de resoluciones, que incluya tanto al salario docente, las graves problemáticas edilicias, los comedores escolares, la situación de los Equipos de Orientación Escolar, de la Educación Técnica y Agraria, de los Centros de Formación Profesional, de la educación superior, entre otros".

Para los maestros, la paritaria "debe ser una instancia de negociación, debate, construcción de consensos y no de imposiciones unilaterales. Es el espacio principal de los trabajadores para resolver la agenda de educación pública de calidad".





Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del 30% para todo el año que les formuló la Provincia (que sumado al material didáctico, llegaría al 31,7%).

Además, el FUDB repudió "las actitudes asumidas por funcionarios provinciales de persecución gremial y hostigamiento laboral a docentes, delegados y equipos directivos".

En ese sentido, advirtió que "ante la falta de capacidad de resolución del conflicto, el Gobierno apela a falacias, tergiversando las causales originarias buscando desprestigiar a los docentes y a sus organizaciones sindicales".

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo que la medida de fuerza "es por la no convocatoria a paritarias, en reclamo de la actualización del salario y por falta de respuestas a la situación de las escuelas que tienen problemas edilicios".

En esa línea, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, explicó que "hay mucho malestar entre los docentes, que se evidencia en la decisión de profundizar la lucha, incluso ante las amenazas y persecuciones constantes que sufren en cada localidad de parte del representantes del Gobierno".

Por su parte, el ministro Villegas manifestó en ese sentido que el paro "es la respuesta típica que tuvo el FUDB ante toda posibilidad de diálogo", pero aclaró que "nosotros no vamos a cambiar nuestra opinión y seguimos trabajando para construir un modelo educativo diferente, del que los gremios deberían ser parte".

"Estas cosas pasan cuando se produce un dilema ético en la representatividad y los dirigentes sindicales se olvidan que fueron elegidos por sus pares para representarlos en aspectos gremiales, pero deciden realizar acciones de tinte ideológico-político", reflexionó.

El funcionario expresó que "seguimos trabajando para hacer una propuesta" y si bien no precisó una fecha exacta de convocatoria, esbozó que "podría ser primeros días de diciembre o, incluso, antes".

Fue un año malísimo con respecto a la desvalorización del docente y la falta de respeto por parte del gobierno, cuestionó María Inés Sequeira (UDEB Junín).

Sigue abierta la negociación porque no vamos a aceptar un salario a la baja, afirmó Francina Sierra, titular de Suteba Junín.

"Tenemos que monitorear primero en detalle la recaudación para no comprometernos a pagar lo que no tenemos", especificó Villegas, y abogó por "que los docentes sepan que estamos haciendo el mejor esfuerzo en un momento muy crítico".

Rechazo al Presupuesto 2019

También, rechazó "categóricamente la profundización del ajuste que contiene el Proyecto del Presupuesto Provincial 2019, con reducción de partidas destinadas a Educación y el intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja".

"El Presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar a la educación pública", alertó el Frente Docente.

Críticas de gremios locales

María Inés Sequeira, de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) de Junín, afirmó ayer en diálogo con Democracia que el reclamo es “por la paritaria que no se cerró y la consecuente pérdida de poder adquisitivo para los docentes” y también por el déficit en infraestructura escolar.

“Cuando vino a Junín el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, en la inauguración del edificio de la Escuela Técnica 2, le entregamos una nota sobre escuelas seguras, sobre los problemas de infraestructura, y la semana que viene vamos a entregar un relevamiento al Consejo Escolar, sobre todo con los problemas eléctricos, gas y techo”, afirmó la sindicalista.

Y consideró: “Fue un año malísimo con respecto a la desvalorización del docente y la falta de respeto por parte del gobierno provincial, que tomó decisiones autoritarias, no ha existido el diálogo del cual tanto hablan. Estamos en noviembre y aun o pudimos cerrar la paritaria, la inflación es altísima, por eso pedíamos la cláusula gatillo a comienzos de año”.

Por su parte, Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó ayer a este diario que van al paro porque “las bases así lo votaron, para nosotros el conflicto no terminó, si bien Vidal quiere cerrar la paritaria por decreto, sigue abierta la negociación y no vamos a aceptar un salario a la baja. El 30 por ciento de aumento recién se va cobra por primera vez este mes, por lo que la pérdida del poder adquisitivo no está compensada y muchos compañeros, por el pago unilateral de adelantos y sumas en negro, quedaron debiéndole plata al Estado, así que el malestar en las escuelas es muy grande y creemos que el momento para luchar es ahora, a fin de año”.