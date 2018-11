Para Bruno Screpis, “los docentes también merecen viajar gratis”

Para el dirigente justicialista Bruno Screpis “no solo se le debe brindar la gratuidad del pasaje en el transporte público a estudiantes, sino que también es necesario que el personal docente y no docente, que trabajen en escuelas públicas, no abonen el boleto o que por lo menos tengan un descuento del 50% al hacerlo”.

Screpis, asimismo, celebró que se haya logrado avanzar en la implementación del servicio en la ciudad.

“Es una muy buena noticia, especialmente para estudiantes, trabajadores y jubilados que a diario deben trasladarse por la ciudad”.

Mas allá de eso, el dirigente dijo que “además de a docentes y no docentes, se debería contemplar un descuento para los trabajadores de la salud pública. Tenemos que tener en claro como sociedad, cuáles son las prioridades. Muchos hablan de educación y de salud pública, pero vemos cómo a diario estos trabajadores son maltratados por los gobiernos de Nación y de Provincia, que no les reconoce sus derechos. Por eso creo que es una oportunidad para el gobierno local, para revertir parte de esta situación. O que al menos escuche esta propuesta que hacemos desde nuestro espacio”.

Además Screpis se refirió al recorrido de las líneas planificado por el gobierno local: “me parece que se debería haber contemplado de manera más amplia las zonas más alejadas del centro de la ciudad, los barrios que tienen más problemas a la hora de acceder a la zona central”.

En ese punto agregó que en muchos casos “los vecinos deberán hacer transbordos, por lo que se le encarecerá notablemente el viaje. Creo que es necesario pensar en la implementación de un descuento en estos casos, como ocurre en la Capital”.

Enfatizó que “es necesario desalentar el uso de los vehículos particulares para ir a trabajar, a estudiar o para ir a hacer trámites. Pero para eso hubiese sido imprescindible un boleto más económico. Ya que aquellos que deban ir y venir al trabajo, por ejemplo, y no cuenten con un descuento, deberán pagar 80 pesos diarios. Esto no los desalentará a dejar las Mostos para formar el colectivo”.

Además Screpis lamentó “que a los empresarios locales no se les haya permitido participar de la licitación, “es lamentable que aquellos que cumplieron con esta función desde siempre, no hayan podido conformar una UTE (como la empresa ganadora de la licitación), para presentar su propuesta”.