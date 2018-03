Municipales continúan en alerta y asamblea aguardando respuesta del Ejecutivo

Luego del paro y movilización que llevaron a cabo los empleados municipales el pasado viernes en rechazo del 15% de aumento salarial que ofreció el gobierno de Junín, sumado a los trascendidos del recorte de horas extras, que si bien fue desmentido por funcionarios municipales a Democracia, dilatan la resolución del conflicto que ya lleva semanas, según indicó el secretario del gremio de los trabajadores municipales Gabriel Saudan que aún esperan nueva propuesta del gobierno comunal: “Veremos cómo continúa la situación y volveremos a la asamblea esperando respuesta del Ejecutivo”, aseguró.

Por su parte, el secretario de gestión del Gobierno de nuestra ciudad, Martín Beligni reiteró a Democracia que seguirán dialogando “mientras no haya paro”.

Alerta, movilización y asamblea permanente

Gabriel Saudan aseguró que hoy los empleados asistirán a los puestos de trabajo con normalidad pero aclaró que se encuentran en “alerta, movilización y asamblea permanente”.

Para el secretario del gremio, “hubo cuestiones que seguramente van a agravar la situación, por ejemplo esta cuestión del Ejecutivo de no pagar las horas extras a pesar de que conocemos fehacientemente que ya estaban liquidadas. Entre el sindicato y el Ejecutivo teníamos un compromiso firmado que iban a liquidar todo entre el 20 y 23 y sabiendo que tenían todo listo para pagar no lo hicieron. Creemos que esto ha sido una manera de castigarnos”, aseveró.

“Tenemos información de que las horas extras se iban a cortar hasta nuevo aviso. Entendemos que es una revancha”, reclamó.

Saudan reclamó: “Como venimos diciendo los sueldos son escasos y los compañeros hacen horas extras para poder llevar un peso más a la casa y poder tener un mayor bienestar pero si ellos creen que la solución va a ser esta, la verdad que desconocen la situación económica que están viviendo los compañeros”.

En tal sentido Beligni aseguró, categórico, que “no habrá recortes de horas extras” y aclaró que “eso se va manejando según los trabajos que haya que hacer puntualmente y en muchos casos según la época del año. Hay secciones que tienen más horas en verano”, aclaró.

LEE MÁS: Estudian un plus por presentismo para destrabar negociación con municipales

Semana clave

“Hoy trabajamos aunque estamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente así que probablemente tengamos la oportunidad de hacer una asamblea para comentar la situación que estamos viviendo y el gran malestar que se generó el fin de semana. Quedará en manos del ejecutivo llamarnos y resolver esto con una propuesta o no”, reclamó Saudan.

Beligni, por su parte, insistió que “como el sindicato sabe y como hablamos estas semanas, el diálogo continúa como en estos dos años. Hay diálogo mientras no haya paro. Si están en asamblea pero en su lugar de trabajo no habría problemas en seguir hablando y seguir buscando las soluciones para poder destrabar el conflicto como hicimos siempre”.

Asimismo agregó, “sabemos que no alcanza, arrancamos de muy abajo y hace que las expectativas sean altas pero uno siempre tiene que tener un equilibrio de cómo administrar los fondos”.

La propuesta del municipio continúa siendo la del 15% en dos tramos, la cláusula de revisión y determinadas mejoras que fueron solicitadas por los trabajadores para distintos sectores.

“El municipio ofrece el 15% en dos tramos con la cláusula de revisión más el reordenamiento y mejora de muchas áreas que estaban postergadas desde hace mucho”.

Respecto de la posibilidad de incluir el plus por presentismo, el secretario de gestión Beligni no lo descartó y aseguró que “se habló y si bien no se cerró también puede estar en el diálogo, siempre que no haya paro”.