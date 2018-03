Estudian un plus por presentismo para destrabar negociación con municipales

Tras el fuerte paro y movilización de los empleados municipales de Junín, en rechazo del 15% de aumento salarial –a pagar en dos tramos- propuesto por el gobierno del intendente Pablo Petrecca, voceros oficiosos del municipio adelantaron a Democracia que estudian ofrecer a los trabajadores un plus por presentismo, como una forma de acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto, que el viernes último prácticamente paralizó a la administración comunal.

La nueva propuesta que analiza por estas horas el secretario de Gestión municipal, Martín Beligni, es además un punto que ya había sido planteado por el gremio, con lo cual podría significar un avance en la negociación.

En este contexto, y para tensar aún más el conflicto, ayer circularon versiones sobre presuntos recortes en las horas extras de los municipales, lo que enfureció al gremio, que enseguida envió un comunicado de prensa, donde enfatizan que están “abiertos al diálogo” y que esperan una “propuesta superadora”.

Funcionarios municipales desmintieron a Democracia que pueda haber un recorte de las horas extra y atribuyeron el rumor a “operaciones” políticas.

Saudan: “Pedimos un salario digno”

“Este es un conflicto gremial no buscado ni deseado”, afirmó este viernes Gabriel Saudan, secretario general del sindicato. “Desde el inicio de su gestión hemos dado sobradas muestras de nuestra colaboración en todos los casos requeridos. Poniendo nuestro esmero y atención para todos los juninenses”, destacó.

Asimismo confió: “Seguramente está poniendo lo mejor de sí pero no alcanza. Seguramente hizo un esfuerzo pero no fue suficiente. Nuestro salario ha ido perdiendo en forma permanente su poder adquisitivo. No es su responsabilidad, pero sí la de su gobierno nacional y provincial”.

El secretario del gremio destacó también que esa “pérdida de poder adquisitivo” se percibe en los costos de “servicios, transportes, combustibles y artículos de primera necesidad de canasta familiar que han pasado a ser artículos de lujo para un empleado municipal”.

Por último remarcó, en reclamo por un salario digno: “No pedimos lo que no se puede, pedimos lo que nos corresponde y lo que corresponde es un salario digno”.

Beligni: “No van a perder poder adquisitivo”

El secretario de gestión del Gobierno de nuestra ciudad, Martín Beligni, dialogó con los medios luego de la medida de fuerza que se realizó anteayer y aseguró que “el empleado municipal no va a perder poder adquisitivo”.

Asimismo, el funcionario rescató “el diálogo que mantienen con los sindicatos y los beneficios que ofrecieron en las distintas reuniones, especialmente la cláusula de revisión salarial.

“El sindicato reconoce el esfuerzo que hace la municipalidad”, dijo Beligni y aseguró que “con el aumento salarial del 15% y la inclusión de la cláusula de revisión solicitada por el sindicato, los empleados no van a perder poder adquisitivo”. “Venimos con paritarias desde el comienzo de la gestión, que era algo que no ocurría antes”, advirtió Beligni.

“No sé cómo arreglaban las cuestiones salariales, porque ese mecanismo no existía. Por suerte hoy existe y venimos dialogando desde enero, como corresponde”.

La firma del convenio colectivo, llevado a cabo durante el primer tiempo de gestión, según Beligni “ha traído mucha tranquilidad y muchos beneficios económicos al empleado. Hay que recordar que Junín está dentro del 18% de los municipios que tienen este convenio firmado que, entre otras cosas, reconoce la antigüedad del 3%; vuelve a dar las gratificaciones por antigüedad, que ya no se manejan más a dedo; y reconoce nuevamente el salario mínimo vital y móvil”.