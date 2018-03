Subas más altas en otros distritos de la región

“Puedo dar el caso porque he intervenido personalmente, un 20% en Colón, en Pergamino un 17,5% en dos veces, el Lincoln ha sido un 30%, en Bragado ha sido un 20%, Alem un 25%. Nosotros seguimos insistiendo en un 25% más suma fija, más cláusula gatillo. Por ahí sabemos que hay inconvenientes, pero esa cláusula gatillo nos va a dar la libertad de no perder ante la inflación”, afirmó el titular del Sindicato, Gabriel Saudan.

“Lo que sí, estamos conscientes de que el 15% no nos alcanza, no hay manera de que eso nos alcance. Sabemos que ellos ponen para sus insumos una inflación de hasta el 28% y nos dan un aumento salarial del 15%; evidentemente compramos en supermercados diferentes”, ironizó.