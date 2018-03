“No hay manera de que el 15 por ciento nos alcance”, aseguró Gabriel Saudan

Tras el anuncio del paro y movilización decretada para mañana por el Sindicato de Trabajadores Municipales, ayer el secretario general del gremio, Gabriel Saudan, afirmó en conferencia de prensa que si bien son “conscientes” de la difícil situación que atraviesa el país, los empleados de la comuna cobran salarios “muy magros, algo que no es de ahora, sino de hace muchos años y por eso es necesaria una recomposición”.

Y agregó: “Por ahí no como pretendemos, pero tampoco con este 15%, que se da por una orden que ha bajado la Gobernadora".

"Es cierto lo que ha dicho el Ejecutivo, de que quienes ingresan tienen un mejor sueldo e inclusive más que algunos que están trabajando desde hace años, por esta ley que pudimos conseguir de que se debe respetar el salario mínimo, vital y móvil", dijo Saudan.

Y señaló que “un trabajador municipal de la categoría Obrero 1 (la más alta en obrero, con 40 horas semanales) está cobrando un neto de 9.915 pesos, con el aumento del 7,5% se irá a 10.588 pesos. El administrativo 1 (35 horas semanales) -donde está la mayoría de los trabajadores administrativos, muchos de ellos con varios años en la Municipalidad- tiene un neto de $ 8.902 y con el aumento se irá a 9.500 pesos”.

Esperemos que el Ejecutivo recapacite y que entienda que las necesidades que tenemos no son excusas ni un capricho, son reales, afirmó Gabriel Saudan.

"Con toda lógica -dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales- los compañeros han dicho que no a este aumento del 15%. Imagínense que lo primero que escuchamos es que pagamos 500 pesos la luz y este mes nos llegó 1.800 pesos o dos mil pesos y así la nafta, el gas, los impuestos, las tasas municipales", indicó.

“La inflación es solo para los insumos”, ironizó Saudan

Además recordó que en 2016 el Presupuesto Municipal era de 272 millones de pesos -en recursos genuinos- y un 70% de ese presupuesto se dispuso para el pago de sueldos. En el año 2017, el Presupuesto -teniendo en cuenta recursos genuinos- sumó 385 millones, y de esto el 51% fue destinado a sueldos. En este año 2018 se han presupuestado en recursos genuinos 485 millones de pesos y de esa cifra, con el aumento, se destinará el 41% a sueldos.

“Evidentemente la inflación es para los insumos, no es considerada para los sueldos de los compañeros municipales. Por estas cuestiones hemos resuelto hacer un paro el viernes, con una movilización a la Municipalidad a las 10”, dijo.

Por lo tanto destacó Saudán que "motivos nos sobran" y luego de indicar que esta será la primera medida que se tomará en este año manifestó: "Esperemos que el Ejecutivo recapacite y que entienda que las necesidades que tenemos no son excusas ni un capricho, son reales, no son cuestiones caprichosas, no son políticas, muchísimo menos, porque siempre están los malpensados que quieren mezclar un justo reclamo con una cuestión política", indicó.





“La Municipalidad rodeada de policías”

Saudán dijo que no hubo una nueva comunicación del Ejecutivo y agregó que "con estas medidas que se están tomando, queremos creer que nos van a llamar y que tienen buenas intenciones para con nosotros, quienes somos el motor de la Municipalidad. Más allá de que nos ha llamado poderosamente la atención encontrar la Municipalidad rodeada de policías y queremos aclarar que nosotros jamás romperíamos o haríamos una pegatina en nuestra propia casa, eso ya lo demostramos en un paro anterior, donde también se rodearon con la policía, nos cortaron el diálogo de una manera caprichosa".

“Queremos seguir charlando”

El dirigente sindical agregó que se decidió no hacer un paro por tiempo indeterminado porque "antes se nos reclamó que no dialogaban con nosotros por el paro por tiempo indeterminado. Se decidió esta medida el viernes y después veremos cómo continuamos. Seguramente nos van a llamar, queremos seguir con el diálogo, queremos seguir charlando y poder resolver esta situación", expresó.

“Estamos muy mal, no podemos mantener a nuestras familias, tenemos un 60 por ciento de los compañeros que están alquilando y con este dinero es imposible vivir”, cerró.