Los gremios docentes rechazaron la nueva propuesta salarial de Vidal

El Frente Gremial Docente rechazó ayer una nueva propuesta salarial del Gobierno bonaerense en la que se ratificó la oferta del 15% en tres cuotas más 6.000 pesos por presentismo, y se sumó un plus de 3.000 pesos por "capacitación".

Funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y dirigentes sindicales mantuvieron este miércoles el duodécimo encuentro desde noviembre, en el cual se concretó este quinto ofrecimiento salarial.

Además de las dos sumas fijas, la oferta incluye un 15% en tres tramos de 5% a pagar en enero, mayo y septiembre y un compromiso de revisión en función de la variación de precios, aunque no es automática como la cláusula gatillo.

“Ofrecemos lo que podemos”, dijo Lacunza

En conferencia de prensa, el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, señaló: "No ofrecemos lo que queremos, sino lo que podemos, son recursos de los bonaerenses que tenemos que cuidar".

"Ante el rechazo de los gremios, el Gobierno propuso seguir negociando con los chicos en las aulas y como muestra de la vocación constructiva por parte del gobierno se ofreció pagar lo propuesto hasta aquí como adelanto a cuenta", indicó el funcionario.

Sostuvo que los gremios "rechazaron también esta propuesta" y adelantó que convocarán a una "próxima reunión".

Sobre los 3.000 pesos de plus por capacitación, el director General de Cultura y Educación, Gabriel Zánchez Zinny, explicó que para cobrarlo el docente deberá realizar un curso de tres horas semanales por fuera del horario escolar, que en total sumarían 198 horas.

Baradel:

“Tiene los recursos para una mejora”

Tras el encuentro, el secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, advirtió que los gremios no aceptarán una "propuesta salarial a la baja" y agregó que la Provincia "tiene los recursos para una mejora".

"Lamentamos decir que los trascendidos que habían dejado correr a la prensa, fueron realidad. Es la misma propuesta que en las reuniones anteriores", aseguró el dirigente.

Asimismo, Baradel dijo que el Frente Gremial "rechaza el cierre de cursos" y aseguró que van a "defender las escuelas especiales y pelear porque los trabajadores de la educación tengamos un salario digno".

"¿Saben cuánto han propuesto para capacitación? 250 pesos por mes", se quejó el gremialista.

En igual sentido, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) denunció que el Gobierno provincial está "desmantelando el sistema educativo" y aseguró que los docentes "están en las escuelas con los chicos, pero el que está ausente es el estado".

Miguel Díaz, titular de Udocba, afirmó que "el conflicto lo está generando el propio gobierno" y agregó que la propuesta "se va a llevar a las asambleas y vamos a resolver cómo se define, siempre puede haber medidas de fuerza".

Según el Gobierno provincial, con este nuevo ajuste el salario promedio pasará de 24.659 a 28.358 pesos mensuales y a eso se sumarían 9.000 pesos por año para el docente con presentismo y capacitación.

"Es un reconocimiento anual de 6.000 pesos que se abona para aquellos docentes que vayan todos los días a clase (algunas modalidades de licencias son contempladas sin afectar el presentismo)", explicaron desde la administración provincial.

Quienes falten hasta cuatro días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir 4.500 pesos y los que estén ausentes hasta 8 días por motivos no contemplados, van a cobrar el 50% del monto total, es decir 3.000.

Según fuentes del Ministerio de Economía, la reunión comenzó con un informe detallado sobre el presupuesto en el que explicó el déficit que tiene la Provincia y la inversión que se está haciendo en Educación y en especial en infraestructura.

Lacunza detalló que tiene una inversión de 5.097 millones de pesos en infraestructura escolar y que la provincia gasta 19.110 millones en suplencias por faltas de docentes.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el año pasado la Provincia pagó en suplencias 19 mil millones de pesos y se otorgaron en 2017 un promedio 117.343 suplencias por mes.