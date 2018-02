Las motos, presentes en la mayoría de los accidentes fatales en el tránsito

En menos de dos meses, tres personas perdieron la vida en Junín a causa de distintos siniestros viales. En los tres lamentables hechos, en los que fallecieron Paula Aguilar, el 15 de enero; Lidia Oviedo, el 20 de enero y Juan Betros, el pasado lunes, las motos fueron partícipes de la tragedia, casi como una constante que se repite y se arrastra de años anteriores.

En este caso específicamente, durante 2017, en 15 de los 19 accidentes fatales, hubo motovehículos involucrados.

A pesar de los controles y las acciones propuestas en educación vial que intentan dar una solución a la problemática, lo cierto es que la situación resulta compleja, a la luz de las tristes cifras que enlutan las calles locales.

Mario Olmedo, coordinador de la Secretaría de Seguridad, de la que depende la Agencia de Seguridad Vial, Inspección y Monitoreo dialogó con Democracia sobre las medidas que se llevan a cabo y las que aún se requieren para dar una solución al tránsito, en especial a las motos.

“Como Estado estamos trabajando, claro que no estamos ajenos a lo que está pasando. El Estado invierte, aunque lamentablemente tenemos que lamentar estas víctimas en accidentes de tránsito”, expresó.



Con el alto número de motos que circulan en la ciudad, no resulta descabellado pensar que sean protagonistas de accidentes, pero lo cierto es que la estimación del titular de la Secretaría de Seguridad sorprende: En el 80% de los accidentes en la ciudad, hay motos involucradas.

“En los accidentes de cada día vemos que interviene una moto. De todos los accidentes, en el 80% de los mismos están presentes las motos, y la mayoría, sin casco”, advierte.

Controles y educación

Dos de los métodos con los que se intenta controlar el tránsito son los controles en las distintas arterias de la ciudad y la educación vial volcada a los niños y adolescentes para concietizar sobre los riesgos y trasmitir la importancia del respeto a la norma de tránsito, un tema no menor en la cuestión accidentológica que afecta las calles de la ciudad.

“Durante todo el año pasado realizamos charlas de educación vial y continuamos este año. Se trabajó en las escuelas de verano. Incluso fuimos a las escuelas de localidades vecinas”, aseguró Olmedo y agregó, “también a los chicos de secundaria que son los próximos conductores. Pero se necesita un poco de aporte de la misma sociedad, por el tema de usar el casco, respetar la norma de tránsito. Se debe trabajar en conjunto con la familia, con los padres, los jóvenes y los más chicos”.

Respecto de los controles, el coordinador de la Secretaría de Seguridad indicó que se realizan todos los días, “en forma conjunta entre Agencia de Seguridad Vial, Policía Bonaerense y Policía Local, en los distintos sectores de la ciudad”.

Otra cifra que sorprende es que según Olmedo, “se secuestran entre 10 y 15 motos por día”, una de las razones por las que se han compactado ya tantas, secuestradas años anteriores en distintos operativos.

Imprudencias

Consultados por Democracia, los concejales Javier Prandi, de Cambiemos; Maia Leiva, de Unidad Ciudadana, y Natalia Donati, del Frente Renovador, expresaron su visión sobre esta problemática de las motos y el tránsito que preocupa a todos los sectores políticos.

El concejal de Cambiemos Javier Prandi remarcó que “hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes graves que conllevan a la muerte han sido en moto, generalmente adolescentes y lamentablemente estaban vinculados con alguna imprudencia y la no utilización del casco”.

El edil del bloque oficialista aseguró: “Creo que desde el estado se está haciendo todo lo posible con respecto a controles de tránsito, se han hecho campañas de concientización permanentemente en las escuelas con respecto al uso de casco y de este tipo de vehículos así como también sobre el respeto a la norma de tránsito”.

Además destacó que se están haciendo controles estrictos en la calle, donde se secuestran los vehículos que no están en condiciones de circular.

Según el edil, “todos notamos que ha habido un cambio con respecto a prácticas que hoy desaparecieron como eran las famosas picadas en Avenida San Martín, en Av. Circunvalación, en Padre Respuela, eso se ha controlado y tiene que ver con la presencia del estado en la calle con controles de tránsito. La política de esta gestión está centrada en el control integral del tránsito y esto tendrá que ver también cuando se puedan implementar los colectivos. Es un proyecto que va muy avanzado. Esto va a aliviar la situación, ya que será otra posibilidad de transporte”.

Emergencia vial

Por su parte, la concejal por Unidad Ciudadana, Maia Leiva aseguró que “las motos son parte de la transitabilidad de la ciudad y lo primero que hay que decir es que estamos en emergencia vial hasta diciembre de 2018. Esto implica que el Estado municipal tiene los recursos económicos y vía libre para llevar a cabo un plan estratégico para poder dar una respuesta”.

Pero para Leiva, “lo único que estamos haciendo es lamentar el deceso de un montón de personas que se puede frenar con un plan. Lamentablemente no vimos mejoras en este tema y estamos hablando de accidentes que se pueden prevenir. Muchos funcionarios municipales culpabilizan al ciudadano pero no se ven acciones de prevención ni educación vial. No hay un plan estratégico para dar solución al problema de la seguridad vial, al tránsito que es caótico”.

Asimismo, la referente de Unidad Ciudadana hizo hincapié en la necesidad del transporte público ya que “es un ordenador del tránsito y permite a los vecinos que circulan en moto tener una opción para que se puedan manejar. Se tiene que estudiar para generar una política a largo plazo y ya llevan 3 años de gestión y no sucede”.

Comisión de Seguimiento Vial

La concejal por el Frente Renovador, Natalia Donati destacó que desde el bloque “hemos planteado en las reunión de comisión la cuestión del tránsito. En su momento se dijo que estaba todo bajo control, pero nosotros no lo vemos, y lo estamos pidiendo desde el bloque desde hace bastante tiempo, me refiero a lo que es prevención, charlas de seguridad, permanentemente lo pedimos en todas las comisiones”.

Además aseguró que solicitan que se reúna la comisión de Seguimiento Vial “para ver qué se puede ampliar, pero no lo estamos logrando. Es un tema difícil y no se ha controlado. Creo que faltan inspectores, de motos, de camionetas, de personal que está en falta. Creo que no están logrando la coordinación en el área. Falta una cabeza que coordine bien los operativos de tránsito”, expresó.