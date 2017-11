Una emprendedora local ganó la Noche de Clubes y se acercó al crédito de $ 250 mil

Durante la última semana se llevó a cabo la Noche de Clubes, una actividad organizada por el Club de Emprendedores de Junín, en España 37. De la jornada participaron ocho emprendedores locales quienes presentaron sus proyectos y uno de ellos fue elegido por vecinos como el ganador.

En este sentido, la marca de indumentaria textil orgánica, Pachakama fundada por Bianca Zanchetta, fue beneficiada con 10 puntos extras para poder ingresar a la línea de créditos Fondo Semilla de 250 mil pesos a pagar en seis años con uno de gracia y sin interés.

En diálogo con Democracia, Zanchetta comentó que fue “citada por el Club de Emprendedores de Junín junto a siete emprendedores más de los cuales teníamos que exponer nuestros proyectos y lo que pretendíamos para nuestro futuro. De ahí el público tenía que elegir al emprendedor del año”.

“Además del reconocimiento de la gente gané 10 puntos extras para sacar el Fondo Semilla y me dieron un termo solar”, agregó

“Con ese dinero voy a comprar tela orgánica que la tengo que traer desde el exterior porque en Argentina no se consigue. Además quiero adquirir nuevas máquinas para ya empezar a ganar mi propio taller”, aseguró.

Para acceder al préstamo Fondo Semilla, Zanchetta comentó que tiene “que armar un video que va a la Nación, ellos me dan un puntaje y a partir de esa calificación final yo le sumo los 10 puntos extras que me gané en la Noche de Clubes. Yo necesito 60 como mínimo para ingresar a la posibilidad del crédito”.

Con respecto a su proyecto, indicó que Pachakama surgió como la idea de concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente y del cuerpo. Se realiza con textil convencional y orgánico en la cual elabora prendas unisex que son a base de caña de bambú y algodón, y se tiñen con tintes naturales y se estampan con motivos de bajo impacto ambiental.