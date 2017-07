Cambian la dieta de los comedores escolares para mejorar la calidad

SERVICIO BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD

A través de un observatorio nutricional compuesto por especialistas, se buscaron comidas más equilibradas. Junín es una de las once ciudades de la Provincia en donde el Municipio se hizo cargo del Sistema Alimentario Escolar.

Cuatro especialistas en nutrición, que se encargan de recorrer los establecimientos educativos en donde hay comedores escolares, estuvieron en Junín para ver la calidad de la alimentación de los alumnos.

Cabe recordar que la gobernadora María Eugenia Vidal había tomado la decisión de aumentar el presupuesto del comedor escolar de $6,30 a más de $16, lo que significó una mejora en el presupuesto para los alimentos en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. A su vez, Junín es una de las once ciudades de la Provincia en donde el Municipio se hizo cargo de los comedores escolares, donde además hubo mejoras edilicias en varias instituciones.

Al respecto, el jefe comunal Pablo Petrecca visitó la escuela N° 21, donde funciona un comedor, y expresó: “Tuvimos la responsabilidad de ser uno de los once municipios a nivel provincial que se hizo cargo de lo que es el Sistema Alimentario Escolar (SAE) y lo estamos recorriendo para ver cómo está funcionando, tal como nos pide la gobernadora, María Eugenia Vidal”.

“Nos interesa muchísimo que los chicos se puedan educar, pero también es fundamental que puedan comer bien. Es imposible que un chico pueda educarse si no está bien alimentado. Queremos que las condiciones sean las adecuadas para que el docente pueda hacer bien su tarea”, dijo Petrecca.

Luego, agregó que “cuando vemos el amor y el cariño que tienen los chicos para con los docentes, es algo muy lindo. El caso de Nora, una auxiliar con más de 36 años de trabajo que tiene tanta pasión con lo que hace, nos obliga a redoblar esfuerzos para que puedan estar cada vez mejor. Los chicos reciben ese amor y, como dice el Dr. Albino, más allá de la alimentación y la educación, es importante dar amor y cariño”.

Por su parte, el secretario de Modernización y Gestión, Juan Fiorini, sostuvo: “En Junín nos hicimos cargo de los comedores escolares a nivel local junto a la Provincia. Este cambio fue para estar más cerca en la alimentación de los chicos y quisimos ver en primera persona cómo viene funcionando. Hace poco tiempo, hicimos un cambio que fue la implementación de un observatorio nutricional, algo que no existía y que está compuesto por cuatro nutricionistas que recorren las escuelas para ver la calidad de la alimentación. También vemos la salud de los chicos junto a una trabajadora social y un médico. Es un equipo que está trabajando y es muy importante su tarea. Pudimos hablar con los docentes y todo está mejorando, tanto en calidad como en presupuesto”.

A su vez, el jefe regional de Educación, Fernando Balbi añadió que “nosotros también concebimos al comedor como un espacio educativo, porque en la escuela no sólo se aprende lengua o matemática, sino también hábitos y a compartir con el otro. Vemos que los chicos están muy bien y hay un gran equipo en la escuela que se conformó y que hace un excelente trabajo. Cuando se trabaja en equipo se está mucho mejor”.

También se refirió a esta visita la directora de la Escuela 21, Susana Alacua, quien afirmó: “Nos gusta mucho que venga el intendente Petrecca y siempre lo estamos invitando. La escuela está muy bien y nosotros le ponemos mucho amor a lo que hacemos. Ya desde el año pasado notamos una gran diferencia en la cantidad y calidad de alimentos que nos llegan para el comedor. Hay más variedad, los chicos comen muy bien y la mercadería es de primera. El comedor es muy importante porque es una comunidad donde hay necesidades. Hay mucho acompañamiento por parte del Municipio y del Consejo Escolar, que es fundamental”.