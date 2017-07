Nazareno Diotti dijo que “la prioridad es lo social”

POR UN NUEVO JUNÍN

El ex titular de Anses y primer candidato a concejal del partido vecinalista Por Un Nuevo Junín, Nazareno Diotti, dijo en una entrevista con Democracia que se multiplicaron los comedores y merenderos en esta ciudad, por lo que llamó a fijar como prioridad la cuestión social, al tiempo que reclamó por la construcción de barrios de viviendas populares que generan empleo genuino.

“Pensamos en Junín, es una lista vecinal, con profesionales, amas de casa, trabajadores, por eso decimos que nuestra lista es la que representa los problemas de los juninenses, el tránsito, el transporte público, la seguridad, que es el principal problema de los vecinos y ha empeorado, más allá de que el municipio dice que bajó el delito”, afirmó Diotti.

“No hay trabajo, hay comercios que están cerrando. El gobierno de Pablo Petrecca no está exento de la línea política que representa Macri, que le ha recortado el salario a los jubilados, que les ha recortado medicamentos, hay vecinos y jubilados que no pueden pagar la boleta del gas, y parece que está todo bien, el intendente se saca fotos con una jubilada, pero es puro marketing, yo le preguntaría a esa jubilada si puede pagar el gas”, señaló.

“La obra pública es algo positivo, pero no demanda una cantidad importante de empleo, se está haciendo un bacheo en Circunvalación que emplea a ocho operarios, por eso impulsamos la construcción de barrios populares, de 500 viviendas, donde haya 1500 obreros trabajando. El déficit de viviendas sigue siendo alto y hay mucha gente que no puede acceder a un crédito hipotecario, porque no llega con su salario, porque está en la informalidad”, afirmó.

“Es cuestión de prioridades, hoy la gente está pensando en que no llega a fin de mes, se han multiplicado los comedores y merenderos, la prioridad hoy está en lo social, capaz que no piensa en un cordón cuneta, hace unos años atrás la gente podía llegar a fin de mes, podía darse un gusto, por eso hoy no está pensando en si lo beneficia o no el cordón cuneta o el estabilizado”, dijo.