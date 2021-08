EEUU asegura que mató a dos “objetivos importantes" de ISIS

El Pentágono anunció ayer sábado que "dos objetivos importantes" del grupo Estado Islámico (EI), un "organizador" y un "operador", murieron en el ataque con drones realizado como represalia del atentado en el aeropuerto de Kabul, al tiempo que entra en la recta final la evacuación de civiles tras la toma del poder por parte de los talibanes.

"Puedo confirmar, ahora que hemos recibido más información, que dos objetivos importantes de EI murieron y otro fue herido" en el ataque lanzado desde fuera de Afganistán, informó el general estadounidense Hank Taylor. "Hasta donde sabemos, no hay víctimas civiles", agregó en conferencia de prensa.

El vocero del Pentágono, John Kirby, se negó a explicar si los blancos del ataque estuvieron directamente involucrados en el atentado del jueves cerca del aeropuerto de Kabul, que mató a más de 100 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses.

Este atentado fue reivindicado por el Estado Islámico de Khorasan (EI-K), la filial regional de la milicia radical activa en Afganistán y Pakistán, enemiga declarada de los talibanes. "Son organizadores y operadores del EI-K, esa es razón suficiente", respondió el portavoz en una conferencia de prensa.

Nadie dice que porque "los matamos, ya no tenemos que preocuparnos por el EI", reafirmó el vocero, e indicó que el ejército estadounidense sigue "concentrado" en esta "amenaza aún activa" y agregó que “el hecho de que estos dos individuos ya no se encuentren en la superficie de la Tierra es algo bueno".

Evacuación de civiles

Mientras Italia y el Reino Unido cerraron el puente aéreo con Afganistán en la recta final de la evacuación en el aeropuerto de la capital, las operaciones de EEUU continúan. "De hecho, hay alrededor de 1.400 personas en el aeropuerto de Kabul que han sido controladas y registradas para vuelos hoy", señaló el general Taylor. En total, alrededor de 111.900 personas fueron evacuadas desde el 14 de agosto, justo antes de la toma del poder por los talibanes en Kabul, según las últimas cifras del Gobierno de EEUU.

El último avión del Reino Unido para evacuar civiles ya partió desde la capital, según informó hoy el jefe de las Fuerzas Armadas británico Nick Carter, quien lamentó "no haber podido sacar a todos" los afganos elegibles para ser reubicados. En declaraciones a la cadena BBC, confirmó el fin del operativo antes de la fecha límite del 31 de agosto para la retirada de las tropas estadounidenses.

Italia, el país de la Unión Europea (UE) que más afganos evacuó en estos días, también dio por cerrado ese puente aéreo, explicó el ministro de Asuntos Exteriores. "Quiero agradecer a todos aquellos que trabajaron estos últimos días en la evacuación de 5000 afganos. Somos el primer país de la UE por el número de ciudadanos afganos evacuados", dijo Luigi di Maio en el aeropuerto de Roma Fiumicino al recibir al vuelo en el que también viajó personal diplomático y de seguridad.