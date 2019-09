Boris Johnson insistirá en llamar a elecciones anticipadas el lunes

El primer ministro británico, Boris Johnson, lanzó ayer una ofensiva para lograr las elecciones anticipadas que el parlamento le denegó la víspera. Y tras verse empujado por los diputados a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, aseguró: “Prefiero estar muerto en una zanja”.

Un día después de que la Cámara de los Comunes rechazara organizar comicios anticipados el 15 de octubre, su gobierno anunció que organizará una nueva votación el lunes.

Será una moción del mismo tipo, precisó desde Downing Street, o sea que también requerirá el apoyo de dos tercios de los diputados. Pero pondrá a la oposición ante la disyuntiva de volver a rechazar unos comicios que llevan mucho tiempo prometiendo a sus votantes.

“No quiero elecciones, pero francamente no veo otra manera”, afirmó Johnson. “Es el único camino a seguir para nuestro país: tenemos que resolver este asunto de la UE, tenemos que salir de la UE el 31 de octubre”.

“Prefiero estar muerto en una zanja” antes que pedir otro aplazamiento, aseguró en un evento en una academia de policía en Yorkshire, el norte económicamente desfavorecido y mayoritariamente pro brexit de Inglaterra.

Los Comunes han dado ya luz verde a una legislación que forzaría al Gobierno a pedir una prórroga del Brexit si no logra un acuerdo con la Unión Europea, pero el texto todavía debe pasar por la Cámara de los Lores.

Se espera que el proyecto haya superado todos los escollos el lunes, cuando la reina Isabel II puede estampar su firma en el texto para que entre en vigor.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, sugirió en el Parlamento que en ese momento respaldará la propuesta de Johnson, que quiere unos comicios el próximo 15 de octubre.

“Dejemos que esta ley sea aprobada y reciba el asentimiento real. Entonces respaldaremos unas elecciones, para que no nos estrellemos sin un acuerdo fuera de la Unión Europea”, afirmó Corbyn en el Parlamento.

Johnson partiría como favorito en unas elecciones. Según una encuesta publicada esta semana por la firma YouGov, los conservadores obtendrían el 35% de los votos en unas elecciones, los laboristas el 25%, los liberales demócratas el 16% y el Partido del Brexit el 11%.

Renuncia de Jo Johnson

El hermano del primer ministro británico, Jo Johnson, presentó ayer su renuncia como diputado y como secretario de Estado de Universidades.

“Ha sido un honor representar a Orpington (Inglaterra) durante nueve años y servir como secretario de Estado con tres primeros ministros. En las últimas tres semanas me he visto dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional”, expuso Johnson vía Twitter.

“Es una tensión irresoluble y es momento para que otros tomen mi cargo”, añadió el hermano del actual primer ministro.

Jo, que es partidario de que se celebre una nueva consulta sobre si el Reino Unido debe permanecer o no en la Unión Europa (UE), declaró poco después de la histórica consulta que los británicos tenían “todas las ventajas de pertenecer a la UE y ninguna de las desventajas. ¿Cómo podía no gustarnos esa situación?”.