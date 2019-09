Para el ex presidente de Colombia la nueva Farc es una banda de criminales

El ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos sostuvo que las Farc dejaron de existir y la facción que decidió retomar las armas constituye una banda criminal que busca evitar la justicia para sus líderes Iván Márquez y Jesús Santrich.

“Por más ropaje político que quieran ponerse, nadie los va a reconocer como interlocutores políticos porque las Farc dejaron de existir; los comandantes que representan al 90 por ciento de los guerrilleros que se quedaron en el proceso están diciendo, no tienen nada que ver con nosotros”, comentó Santos.

En entrevista concedida anoche a la agencia de noticias EFE, el premio Nobel de la Paz del 2016, afirmó que Márquez y Santrich “son traidores al proceso y lo hicieron por razones personales o por lucro”.

Santos hizo un análisis del proceso de paz que encaró durante su gobierno (2010-2018) que terminó con la desmovilización de las Farc a fines de 2016 y señaló que la puesta en escena del acuerdo va por buen camino, a pesar de las dificultades normales de algo tan difícil como una reconciliación después de 54 años de guerra.

“Un proceso de paz que tiene demasiadas aristas con un tiempo largo para que se consolide, pero soy optimista de que lo que hicimos no tiene reversa legalmente, internacionalmente y políticamente en el país”, aseveró.

Para el mandatario colombiano es una buena señal que los miembros más activos de lo que fueron las Farc como Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”; Carlos Antonio Losada, alias “Pastor Alape” y Pablo Catatumbo, se hayan mantenido firmes en favor de la paz.

Al referirse a sus críticos, explicó que como ministro de Defensa y luego como presidente hizo lo que pensó era lo correcto, así fuera impopular “y lo volvería a hacer”.