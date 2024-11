Donald Trump se proclama ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos

Donald Trump, expresidente y candidato del Partido Republicano para la Presidencia de EE.UU., se proclamó ganador de las elecciones presidenciales frente a su oponente, la demócrata Kamala Harris, mientras el recuento de votos sigue algunos estados de la unión.

Para ganar las elecciones, un candidato debe reunir al menos 270 votos electorales y Trump lidera en este conteo con 266 votos del colegio electoral contra 195 de Harris. Ante este resultado que parece ya irreversible, salió Trump a hablar frente a sus seguidores.

"Quiero agradecer al pueblo estadounidense el extraordinario honor de haber sido elegido su 47.º presidente y su 45.º presidente", declaró.

"Lucharé por ustedes, por su familia y por su futuro. Cada día lucharé por ustedes y con cada aliento de mi cuerpo no descansaré hasta que hayamos conseguido el EE.UU. fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Esta será verdaderamente la edad de oro de EE.UU.", destacó a primera hora de este miércoles.

"Este momento ayudará a este país a sanar", agregó frente a sus partidarios en un centro de convenciones en West Palm Beach, Florida.

Trump estuvo acompañado en el escenario por miembros de su familia y su esposa, Melania Trump, así como por su compañero de fórmula, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

"Hemos logrado la más increíble hazaña política, la victoria política, que nuestro país nunca antes había visto, nada como esto", aseveró y en un momento admitió que "ganar el voto popular fue muy bonito".

"También parece que mantendremos el control de la Cámara de Representantes", celebró.

Previamente, desde el equipo de campaña de Trump admitieron que no esperaban que lograr resultados tan exitosos en estas elecciones.

Trump se proclamó ganador después de que The New York Times -el diario más importante de Estados Unidos y de asumida orientación demócrata- proyectara que el candidato tiene más del 90 % de posibilidades de victoria en estas presidenciales, lo que hace "probable" ('likely', en inglés) que obtenga su segundo mandato como el jefe del Estado estadounidense.

Según las estimaciones del diario, Trump va camino de obtener 312 de los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la victoria en estos comicios, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtendría 226 votos electorales.

El viernes pasado, a tres días del sufragio, las encuestas mostraron un panorama bastante parejo entre ambos candidatos, por lo que es posible que los estados indecisos determinen el resultado.