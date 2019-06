Bolsonaro pidió un evangelista en la Corte tras polémica por la homofobia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, propuso nombrar a un activista evangélico como futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia, al cuestionar al Supremo Tribunal Federal por haber formado mayoría para convertir en un delito a la homofobia.

"Con todo el respeto al Supremo Tribunal Federal pregunto si existe entre los 11 jueces supremos alguien evangelista, un cristiano asumido. No me digan que quiero mezclar religión con el Poder Judicial. O tenemos religión o no tenemos. Y hay que respetar a todos. ¿No llegó el momento de tener un ministro evangelista en el supremo tribunal?”, dijo Bolsonaro.

Lo hizo al visitar un templo evangelista de la Asamblea de Dios, en Goiania.

Bolsonaro propuso a un evangelista como juez de la corte justamente al criticar la votación del martes pasado en la cual una mayoría del tribunal consideró que la homofobia debe ser tipificado como un delito de odio específico, como el racismo.

"El Supremo Tribunal ahora discute si la homofobia puede ser tipificada como racismo. Que me perdone la Corte, jamás atacaría a otro poder, pero me parece que están legislando. El Estado es laico (según la Constitución), pero yo soy cristiano", dijo el ex capitán del Ejército, famoso porque admitió ser homofóbico en su época de diputado.

Dos asientos en la Corte Suprema deberán abrirse en los próximos tres años y según reveló Bolsonaro hace un mes, le ofreció el futuro cargo a su ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro, que condenó y ordenó la prisión de Lula.

Bolsonaro acaparó la atención mediática con una entrevista extensa que publicó la revista Veja, en la cual admite que nunca se imaginó que iba a ser tan difícil ser presidente y que no siente "compasión” por el ex presidente Lula da Silva, hoy en prisión.