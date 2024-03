Acusaron al expresidente Bolsonaro de fraude en los registros de vacunas

La policía federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de fraude en sus registros de vacunación, abriendo la puerta a cargos penales, según un informe policial al que Reuters tuvo acceso el martes.

Una investigación de la contraloría general ya había descubierto que los registros de vacunación de Bolsonaro fueron falsificados para sugerir que fue vacunado contra el COVID-19 en Sao Paulo en julio de 2021, cuando no se encontraba en la ciudad.

La policía encontró en su informe que Bolsonaro podría ser acusado de falsificar datos en el sistema de salud pública (SUS) del país y de formar una organización criminal para evadir las normas de salud pública. Uno de sus ex colaboradores, Mauro Cid, que fue arrestado en mayo durante la investigación y liberado como parte de un acuerdo de culpabilidad, también fue acusado formalmente en el informe policial.

La policía descubrió que Cid obtuvo de manera fraudulenta los registros de vacunación de Bolsonaro y su hija Laura a pedido del entonces presidente. El testimonio de Cid sobre el acuerdo de culpabilidad se utilizó como prueba contra su exjefe.

Bolsonaro dijo a Reuters que no se había vacunado contra el COVID ni había hecho nada malo: "Es una investigación selectiva. Estoy tranquilo", dijo el expresidente. "El mundo sabe que no me vacuné". La policía afirmó que los certificados fraudulentos fueron emitidos "para obtener ventajas indebidas relacionadas con la evasión de las normas sanitarias establecidas durante el período de pandemia".