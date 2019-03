Trump anunció que la semana próxima cierra la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó ayer que cerrará “total o parcialmente” la frontera con México la próxima semana si las autoridades mexicanas no detienen “inmediatamente” y por completo el flujo de inmigrantes ilegales.

Además, renovó sus críticas a los demócratas por no respaldar sus políticas para el área.

En las redes sociales el mandatario continuó con su postura respecto a la migración de centroamericanos que han llegado a México en caravanas provenientes de Honduras, El Salvador y otros países sudamericanos con destino a Estados Unidos.

“Esto podría fácil para México, pero sólo toman nuestro dinero y nada más “hablan”. Además, perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando se agrega en el tráfico de drogas, etc.), ¡el cierre de la frontera sería algo bueno!

El presidente republicano aseguró que: “Los demócratas nos han dado las leyes de inmigración más débiles que en cualquier parte del mundo. México tiene las más fuertes, y genera más de $100.000 millones al año por parte en los EE.UU. Por lo tanto, el Congreso debe cambiar ahora nuestras débiles leyes de inmigración y México debe evitar que los ilegales entren a los Estados Unidos”.

Este jueves el presidente Donald Trump recriminó a México por “no hacer nada” para evitar el tránsito de las caravanas de migrantes centroamericanos por su territorio.

“México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Ellos hablan pero no actúan. Como Honduras, Guatemala y El Salvador, que han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les interesa, con tan malas leyes. ¡Quizás cerraremos la fronteras sur!”, expresó en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.