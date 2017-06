Europa presiona a Londres por el Brexit

INTERNACIONAL

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, confió ayer en que las elecciones británicas no tengan un gran impacto en las negociaciones sobre el Brexit, en el sentido de que no haya demoras en el comienzo del proceso.

Alemania dijo que las elecciones en el Reino Unido demostraron el deseo de los británicos de que se reflexione si es bueno para el país salir de la Unión Europea (UE), mientras que Francia advirtió que el “tono” de las negociaciones del Brexit podría verse afectado por el resultado de los comicios.

El enorme desafío de Londres de divorciarse de la UE se complicó y se volvió aún más incierto luego de que la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que había convocado comicios anticipados para ampliar su mayoría absoluta y negociar un Brexit “duro”, restó bancas y perdió el control total del Parlamento.

Autoridades de la UE ratificaron que están listas a iniciar las negociaciones con Londres por el Brexit en la fecha prevista de mediados del corriente mes, pero mostraron su preocupación de que haya retrasos en el difícil proceso, de dos años de duración, si los británicos no logran formar gobierno rápidamente.

“Los ciudadanos británicos han mostrado que no quieren que se juegue con ellos”, manifestó el ministro de Relaciones de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, al ser consultado sobre el resultado de las elecciones en el Reino Unido durante una rueda de prensa en Berlín.