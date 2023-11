Jerónimo se encuentra de gira en Colombia y se prepara para Europa

Gran momento del músico Jerónimo, se encuentra en plena gira con su música por el país de Colombia, su amplia agenda tiene compromisos por todo lo que resta de noviembre y gran parte de diciembre. Hace pocos días visitó los estudios de Telejunin, donde anticipó lo que serían estos nuevos compromisos en el país cafetero y luego en Europa, donde incluye un concierto en la ciudad de Londres y una nueva grabación con el músico José Vélez en España.

Mediante comunicación telefónica, Democracia dialogó con el compositor que se encuentra en Medellín. "Llegué el jueves pasado, me han recibido de maravilla, la gente acá me quiere muchísimo y me conocen muy bien. El viernes tomamos un vuelo y fuimos hasta Pereira y de allí a la ciudad de Chinchiná donde se celebraba el festival del café, pude disfrutar de unos cafés únicos, muy ricos".

"El primer show lo brindé con Rudy Márquez, que es un cantante de Venezuela, terminamos y fuimos a la ciudad de Cartago, donde dimos otro show muy bonito. Después estuvimos en la ciudad de La Virginia, otra zona bien cafetera donde estuvimos hasta el domingo dando un show y luego regresé a Medellín, donde tengo a los padres de mi esposa", indicó Jerónimo.

A su vez, el cantautor está cumpliendo con diversos compromisos, entre ellos "grabé con Miguel de Santi en su programa llamado ´Lo mejor de la música´, mañana tengo como una conferencia en la Universidad Bolivariana donde voy a compartir con los estudiantes toda mi música".

En sintonía agregó que "el jueves de la otra semana tengo otro evento para una emisora online que luego también se retransmite por youtube y el viernes tengo me invitaron de un grupo de música urbana para grabar un programa conmigo, lo cual me parece una locura hermosa porque yo música urbana nunca hice. Ellos quieren que yo sea el cierre del programa en el que están trabajando".

Sobre su carrera, Jerónimo destacó que "llevo cinco décadas ya desde que arranqué y entonces nuevas generaciones indudablemente enriquecen mi trabajo, como por ejemplo tengo que hacer un video con una joven que canta muy bien y hemos grabado un tema a dúo".

Jerónimo cantará en Londres

Otros de los desafíos del músico en lo que respecta este año, será cantar nada más ni nada menos que en la ciudad de Londres. "A mediados de diciembre estaré yendo para Londres, canto el día 16 de diciembre y el 18 voy para España donde me espera un gran amigo que que tiene una emisora que se llama Radio Abanico y tengo que hacer un video con él, seguramente llegará José Vélez de Canarias para hacer un video juntos porque grabamos una canción a dúo", indicó.