Trump cargó contra el ex jefe del FBI

RUSIAGATE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar ayer contra el ex director del FBI, James Comey, al que acusó de decir “mentiras” y calificó de “filtrador” de información, un día después de la explosiva declaración del despedido funcionario sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación... y oh, Comey es un '’filtrador’” de información, aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

Esta fue la primera reacción del mandatario en Twitter tras la audiencia del jueves en el Senado de Comey, que acusó al Presidente de decir “simple y llanamente mentiras” sobre las razones de su despido fulminante el 9 de mayo, cuando investigaba si el Kremlin y la campaña de Trump se complotaron para influenciar los comicios.

Según medios estadounidenses, Trump se pasó el jueves con su abogado personal, Marc Kasowitz, y el secretario de Defensa, James Mattis, uno de los miembros de su gabinete de su mayor confianza. Pese a que algunos de sus asesores temían que reaccionara contra Comey mientras éste hablaba, Trump se mantuvo ocupado con varios eventos y reuniones y sólo vio 45 minutos de una audiencia de dos horas y media, según informó el diario The New York Times.

Comey dijo en su comparecencia, muy esperada en Washington, que Trump le pidió “lealtad” y le solicitó, además, según su opinión, que abandonase la investigación del ex asesor nacional de inteligencia Michael Flynn, que se vio obligado a dimitir por ocultar al vicepresidente Mike Pence el contenido de sus contactos con Rusia.

Esta es la primera vez que Trump menciona a Comey en Twitter desde que, pocos días después de destituirlo, lo amenazara con hacer públicas “cintas”.

“Más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones”, dijo el Presidente el 12 de mayo. Este tuit llevó a Comey, según narró en la Comisión de Inteligencia del Senado, a filtrar el contenido de las anotaciones que tomó de varios encuentros personales o por teléfono con Trump hasta el 11 de abril.