Luciana Cueto, la mezzosoprano rojense que sorprende a Europa con su voz

Luciana Cueto es una talentosa cantante lírica nacida en Rojas que está conquistando los escenarios europeos con su poderosa voz de mezzosoprano. Tras años de dedicación y formación musical, Luciana emprendió el viaje a Europa para perfeccionar su técnica y desarrollar su carrera profesional.

En Ámsterdam encontró un ambiente propicio para su crecimiento artístico y ha logrado destacarse en importantes producciones. Su voz profunda y expresiva, sumado a su dominio escénico y su pasión por la música, la han convertido en una artista aclamada por la crítica y el público. Ha interpretado papeles protagónicos en obras de reconocidos compositores como Verdi, Puccini y Mozart, recibiendo elogios por su talento y versatilidad.

Más allá de su éxito en los escenarios, Cueto no olvida sus raíces rojenses. Ella mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal y se enorgullece de representar a Argentina. La trayectoria de Luciana sirve como inspiración para jóvenes artistas que aspiran a alcanzar sus sueños en el ámbito musical.

Su historia demuestra que, con talento, trabajo duro y perseverancia, es posible alcanzar grandes logros en el escenario internacional.

La mezzosoprano argentina se graduó en el Departamento de Música Vocal Temprana del Conservatorio de Brabants en 2006. Durante sus estudios, siguió lecciones de la Dra. Rebecca Stewart y de la mezzosoprano Xenia Meijer. Como materia complementaria de su educación musical, estudió viola da gamba con Paulina van Laarhoven.

Participó en clases magistrales y clases de canto con Emma Kirkby, Gabriel Garrido, Rosa Domínguez, Patrizia Bovi, Paula de Wit, Juan Carlos Asensio, Lavinia Bertotti, etc. También participó en prestigiosos festivales de música y salas de conciertos de todo el mundo, como Cité de la Musique (París), Festival de Música Antigua de Utrecht, Festival de Música Antigua de Ambronay, Música Sacra Maastricht, Festival Mozart de Rovereto, Teatro Nacional Sucre (Ecuador), Teatro Nacional de Costa Rica, Music Before 1800 (Nueva York), De Doelen (Rotterdam), Logan Center for the Arts (Chicago), Wittenberger Renaissance Music Festival, Innsbruck Festival of Early Music, etc.

Como cantante freelance es invitada por prestigiosas formaciones como Elyma, La Violetta, Egidius Kwartet, Scholla Cantorum Bravantie, Delphin de Música y Música Temprana, con quienes canta, entre otros programas, el famoso Canto de la Sibila como solista.

Su fascinación por la música antigua ibérica la llevó a crear los conjuntos So el Ençina y Romanza (este último junto al arpista Manuel Vilas Rodríguez y la organista Catalina Vicens), ambos centrados en el estudio e interpretación de la música española medieval y renacentista. Siempre ha estado interesada en las técnicas y texturas vocales polifónicas, así como en la música tradicional y modal.

Desde 2017, también lleva a cabo proyectos que tienen como objetivo promover la integración utilizando la música como herramienta, como el 'Zwaluwkoor' (un punto de encuentro musical para europeos y recién llegados) o el 'Coro Internacional de Mujeres' en la isla de Zeeburg.

Junto a los conjuntos La Violetta y Musica Temprana, ha realizado grabaciones para los sellos Pentatone Music, Zefir Récords, Etcetera y Cobra Records.

“Cantar es una de las formas más directas de expresar emociones y tiene múltiples beneficios en nuestra salud mental y corporal. Mover vibraciones musicales a través de nuestro cuerpo podría ser muy beneficioso para el cerebro, y aunque cantar en sí mismo no es una terapia, podría proporcionarnos herramientas para mejorar nuestro bienestar psicológico y emocional”, sostiene desde su página Web donde promociona también sus clases de canto.