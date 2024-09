Apple presentó el iPhone 16 y su variante pro con herramientas que se apoyan en la Inteligencia Artificial

Apple presentó este lunes una serie de nuevos productos que presenta algunas actualizaciones sobresalientes que, espera, convencerán a los clientes. Es que muchos de ellos se han mostrado reacios a las novedades de la compañía de la manzana y tienden a aferrarse a sus dispositivos antiguos. La gran novedad la constituyen los celulares: el iPhone 16 y el iPhone 16 pro, que incorporan a su sistema la tecnología que ya es el paradigma del momento: la inteligencia artificial.

En efecto, Apple anunció que el iPhone 16 será el primer modelo diseñado específicamente para la inteligencia artificial (IA) generativa, lo que permitiría a los usuarios crear texto e imágenes con una indicación en lenguaje natural. Con este golpe de efecto, la empresa busca revertir una peligrosa tendencia…

Desde el lanzamiento del iPhone 12 en 2020, que fue el primer smartphone de Apple con conectividad 5G, la compañía ha dado a los clientes pocas razones para comprar la última generación. La empresa apostó a las cámaras de los teléfonos. Pero han avanzado en gran medida hasta el punto en que son suficientes para las necesidades diarias de la mayoría de las personas sin cambios importantes en el hardware, y en algún momento el ojo humano ni siquiera es capaz de percibir resoluciones de pantalla más altas.

Es por eso que aproximadamente 300 millones de iPhone en todo el mundo no se han actualizado en más de cuatro años, según una nota de investigación del analista Dan Ives de la firma de inversión Wedbush el mes pasado. Como resultado, las ventas de iPhone, que representan la mitad de los ingresos de la compañía, han sido lentas. Es que hasta hoy eran 33 las versiones de iPhone presentadas, desde el primer modelo presentado en 2007.

De manera similar, el Apple Watch y los AirPods han visto en su mayoría actualizaciones incrementales en los últimos años que no han persuadido a los clientes a desembolsar cientos de dólares por dispositivos ligeramente mejores.

Esperan que esta tendencia se revierta tanto el iPhone 16 como el iPhone 16 Pro (los iPhone 34 y 35 en la escala general).

iPhone 16

Otras de las novedades son:

Botón de control de la cámara: Una nueva función de control de la cámara, accesible con un botón en el lateral del teléfono, que dará a los usuarios acceso a la "inteligencia visual", dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software, este lunes. Por ejemplo, después de hacer clic en el control de la cámara, un usuario puede apuntar la cámara a un restaurante y el iPhone 16 mostrará información como reseñas, el menú y cómo hacer una reserva. También se puede usar para identificar cosas como razas de perros o puntos de referencia y para agregar cosas a tu calendario.

Mejoras en Siri: Siri es el asistente virtual de Apple, integrado en todos sus dispositivos como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod y Apple TV que utiliza comandos de voz para realizar diversas tareas. Siri ahora podrá extraer información de los mensajes de texto de los usuarios, lo que significa que puede recordarte recomendaciones de programas de televisión y música enviadas por amigos, dijo Federighi. Por ejemplo, puedes decir: "Envía a Erica las fotos de la barbacoa del sábado", y Siri entenderá qué fotos enviar y las enviará automáticamente a la persona correcta.

Nuevos colores: Los nuevos teléfonos vienen en blanco, negro, verde azulado, aguamarina y rosa. También están disponibles en dos tamaños: 6,1 pulgadas para el iPhone 16 y 6,7 pulgadas para el iPhone 16 Plus.

Nuevos botones: La línea 16 también viene con botones, incluido el Botón de Acción personalizable de la generación anterior. También agrega un nuevo control deslizante de la cámara, que es una pequeña área al ras en el lateral del teléfono que funciona por toque capacitivo, al igual que la pantalla del teléfono responde a un dedo. Los usuarios pueden deslizar un dedo a lo largo de él para acceder y usar diferentes funciones de la cámara, como la profundidad de campo.

Procesador más rápido: El iPhone 16 viene con un 17% más de ancho de banda de memoria del sistema para soportar mejor Apple Intelligence (como llamó a su tecnología para desplegar las funciones de IA), una pantalla de vidrio-cerámica que promete ser un 50% más resistente y una GPU un 40% más rápida que el modelo anterior.

Mismo precio: El nuevo iPhone 16 comenzará en US$ 799, dijo la compañía. El iPhone 16 Plus comenzará en US$ 899.

iPhone 16 Pro

El iPhone 16 Pro, el teléfono de gama alta de Apple, presenta aún más funciones de IA que el iPhone 16.

Pantallas más grandes: La línea iPhone 16 Pro es 50 milímetros más grande que los modelos del año pasado: el Pro inicial mide 16 centímetros y el Pro Max mide 17,5 centímetros, lo que permite a los usuarios ver y hacer más en la pantalla. Apple dijo que los dispositivos incluyen los bordes más delgados hasta ahora.

Mejor batería, nuevos colores: El iPhone 16 Pro también cuenta con la batería de mayor duración en cualquiera de sus iPhone, y viene en cuatro colores: titanio blanco, titanio oscuro, titanio natural y un titanio color marrón desierto.

Video 4K: El nuevo iPhone 16 de gama alta también te permite grabar en resolución 4K a 120 fotogramas por segundo, con la capacidad de hacer el video en cámara lenta después de grabar un clip, en lugar de intentar obtener la configuración correcta mientras la acción está sucediendo. La línea Pro también recibirá una mejora en la grabación de audio, incluyendo audio espacial con reducción de ruido de fondo, lo que permite que los videos capten conversaciones de las personas centradas en el video, separándolas del ruido ambiental a su alrededor.

Precio: El nuevo Apple iPhone 16 Pro costará desde US$ 999 y el iPhone 16 Pro Max empezará en US$ 1.199, anunció la compañía este lunes.

Estos modelos estarán disponibles para preventa en Estados Unidos el viernes y en tiendas el 20 de septiembre.