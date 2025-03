Voxie, una aplicación juninense para quienes enfrentan dificultades en la comunicación

Juan Vilchez, un joven juninense, autodidacta, desarrolló junto a un equipo de trabajo una aplicación destinada a personas que tienen distintos tipos de dificultades en la comunicación.

En diálogo con TeleJunín contó los detalles de esta iniciativa que busca ser una solución, disponible para quienes lo necesiten, con un fuerte impacto social.

La aplicación nació en el contexto de Argusht, un emprendimiento tecnológico con proyectos innovadores que lleva adelante Juan, junto a un grupo de jóvenes, Juani, Agustina, Guadalupe, Tomás y Franco.

El emprendimiento nació en mayo de 2024 y en diciembre del mismo año ya tenía su proyecto más importante en las manos: Voxie, una aplicación accesible para personas con dificultades en la comunicación.

La idea de Voxie, una necesidad

Con su amigo Tomás, Juan se reunía a buscar ideas sobre tecnología, "sin clientes ni proyectos concretos, pero con el deseo de construir algo propio. Yo había programado desde chico, pero me había alejado del código. Cuando la inteligencia artificial empezó a transformar la tecnología, volví a entusiasmarme y decidí retomarlo", contó.

"Los primeros meses fueron de prueba y error, hasta que en agosto de 2024 conseguimos nuestros primeros clientes. Ahí entendimos que Argusht podía convertirse en algo más grande".

La idea era clara, tenían la misión de usar la tecnología "para generar cambios reales".

Del trabajo y la búsqueda constante surgió la app Voxie, que Juan describe a la perfección: "Nació con la idea de crear una herramienta accesible para quienes enfrentan dificultades en la comunicación. Desde chico tuve algunas dificultades en el habla, producto de una parálisis en el lado derecho de la lengua, arrastrando ciertas letras y, en ocasiones, sin lograr hacerme entender con claridad. No siempre fue un problema, pero me hizo darme cuenta de lo frustrante que puede ser cuando la comunicación no fluye como uno quiere".

Además, contó: "En mi familia hay personas dentro del espectro autista, y vi de cerca las barreras comunicacionales que enfrentan todos los días. Pensamos en cómo la tecnología podría ayudar a hacer más accesible la comunicación y así nació Voxie, una app que comenzó como una herramienta de texto a voz y que con el tiempo fue incorporando pictogramas, traducción en tiempo real y otras funciones según las necesidades de los usuarios".

La aplicación

En concreto, las funciones de la aplicación incluyen: texto a voz y voz a texto, para facilitar la comunicación en ambas direcciones; pictogramas interactivos, pensados para personas con TEA o afasia; traducción en tiempo real (español-inglés y viceversa), para quienes enfrentan barreras idiomáticas; botones de emergencia, diseñados para notificar rápidamente a familiares o cuidadores y mensajes rápidos con emojis, integrados con WhatsApp, para expresar emociones o ideas de manera simple y universal.

Juan explicó que "está dirigida a personas con TEA, afasia, disartria y otras condiciones que afectan la comunicación, así como a sus familias, docentes y profesionales que los acompañan".

Además señaló que están en contacto con instituciones de salud y comunidades, probando la versión beta. Entre marzo y abril lanzarán la versión 1.0 y buscarán que Voxie tenga un alcance nacional, para llegar a más personas.

"Voxie es nuestro primer gran proyecto, pero sabemos que es solo el comienzo. Queremos que más jóvenes se sumen y que Argusht siga creciendo como un espacio donde la tecnología sea una herramienta para la inclusión".