Tres emprendimientos juninenses se posicionan e inspiran a trabajar con desarrollos tecnológicos

En los últimos años, los desarrollos tecnológicos no solo han cambiado la forma en la que nos relacionamos sino también la forma de emprender y abrirse camino en el mundo laboral, con un sinfín de oportunidades para sectores muy diversos como la gestión empresarial, la digitalización del comercio agrícola y la inclusión digital.

En diálogo con Democracia, los emprendedores de nuestra ciudad, César Martínez, de Rastro Agro; Juan Pablo Giménez, de Sisago y Juan Vilches, de Argusht, contaron cómo iniciaron sus innovadores proyectos que hoy buscan consolidarse en el mercado, con todo el potencial de la tecnología y un fuerte trabajo en equipo.

Rastro Agro: potenciar ventas

Dedicados a la comercialización de maquinaria e implementos agrícolas y viales a través de internet, Rastro Agro tiene una fuerte impronta tecnológica e innovadora "para unir compradores y vendedores", según indicó César Martínez, creador del proyecto, de 41 años.

"Nuestro trabajo principal consiste en brindar asistencia personalizada y resolverle al cliente, -comprador- y anunciantes, -vendedores-, todos los pasos de una compra. Esto implica atención personalizada, soluciones de financiamiento, documentación y logística en cada compra y venta realizada. Además, ofrecemos un sistema de publicación gratuito para los anunciantes que se quieran sumar a Rastro".

En cuanto a sus inicios, explicó que "Rastro surge como una solución para potenciar la venta de máquinas y servicios agrícolas a través de internet. En un principio, estaba destinada principalmente para dueños de campo y particulares que tenían herramientas usadas en venta, y no encontraban la forma correcta de comercializarlos".

No obstante, señaló, "al poco tiempo, la idea se traslada también a concesionarios y fábricas que aún no estaban utilizando los canales de venta digitales, que les permitirían llegar a nuevos clientes y regiones".

Así, en 2019 surge el prototipo de página web de rastroagro.com: "En los primeros 12 meses validamos el modelo de negocios por usuarios compradores y vendedores, y en 2020 comienza el proceso de desarrollo de la estructura empresarial de la compañía", indicó.

Actualmente, la empresa está compuesta por un equipo multidisciplinario de 14 personas, que abarca áreas como "Asesoría Comercial; Desarrollo de Oferta de Concesionarios; Fábricas e Importadores; Marketing; Sistemas; Finanzas y Administración".

Además, destacan su alcance nacional: "Por un lado, tenemos anunciantes, -vendedores-, que publican sus máquinas e implementos, distribuidos a lo largo de todo el país, lo cual hace que tengamos clientes repartidos en todo el territorio, permitiéndonos hacer operaciones en más de 17 provincias de Argentina, y también en países vecinos, como Bolivia y Paraguay", señaló César.

Para este año cuentan con muchos proyectos abiertos que apuntan a distintos aspectos. "Buscamos seguir incrementando las ventas en Argentina, aumentar las visitas a nuestro sitio web, comunicar cada vez mejor nuestra marca, incorporar mejoras continuas en procesos, seguir sumando anunciantes y vendedores", destacó y agregó que también trabajan en proyectos de sistemas y software "tanto para los usuarios internos como externos de la empresa, con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes y achicando las distancias entre compradores y vendedores".

Sisago, software de gestión

Sisago (Sistema de Administración y Gestión Online), comenzó a gestarse en 2019 con el desarrollo -desde cero-, de un software de gestión web.

Durante su carrera en la Unnoba, Juan Pablo Giménez conoció a sus futuros socios, Hugo y Esteban: "Formamos un grupo de compañeros muy unido. En ese momento, sentíamos que era la oportunidad de emprender", contó.

Así, detalló, "nació Sisago, un software de gestión para pymes, en el que cada socio aplicó sus conocimientos. Esteban y Hugo, como especialistas en informática, se encargaron del desarrollo y la programación, mientras que yo, como Licenciado en Administración, asumí un rol más integral dentro del proyecto".

"Nuestra plataforma permite a los usuarios realizar facturación electrónica, gestionar cuentas corrientes, controlar el stock, administrar la tesorería y analizar ventas y compras, entre muchas otras funcionalidades", explicó Juan Pablo.

"Actualmente, estamos enfocados en pequeñas y medianas empresas de diversos rubros, como distribuidoras, comercios de electrónica y tecnología, indumentaria, librerías, dietéticas, decoración y hogar, mueblerías, empresas de manufactura e incluso algunas empresas de servicios", destacó el joven, de 34 años, cuya iniciativa hoy suma a un programador contratado y un diseñador gráfico.

"Más allá de ofrecer un sistema de gestión, buscamos aportar al crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio de acompañamiento. Queremos que comprendan la importancia de organizar sus procesos y su información para tomar mejores decisiones comerciales, optimizar la rentabilidad y medir sus resultados. Siempre decimos que 'lo que no se mide, no se puede mejorar'", señaló.

Actualmente operan en la región, con clientes en Junín, General Arenales, Arribeños, Ferré y Ascensión, y recientemente comenzaron a expandirse a zonas como Teodelina.

"Nuestro objetivo a largo plazo es lograr presencia en todo el país, que sabemos que implica mucho trabajo y esfuerzo", señaló.

Además, destacó que "la prioridad en el corto plazo es darnos a conocer más en Junín, ya que aún somos una empresa joven. Aunque el desarrollo de SISAGO comenzó hace varios años, llevamos dos años operando en el mercado. Tuvimos tres años de desarrollo para lograr un sistema sólido".

Según Juan Pablo, "a mediano y largo plazo, buscamos expandirnos a otros distritos de la región y, progresivamente, lograr una mayor presencia a nivel nacional".

Por último señaló que "el camino del emprendimiento no es fácil, pero creemos firmemente en la importancia de la digitalización y la optimización de la gestión en las pymes. Sabemos que hay mucho por hacer y mejorar, pero estamos convencidos de que Sisago es una herramienta clave para ayudar a las empresas a crecer y ser más eficientes en su administración".

Argusht y un proyecto para la inclusión

"Argusht es un emprendimiento tecnológico que busca desarrollar soluciones innovadoras con impacto social", así describe Juan Vilches una iniciativa que nació en mayo de 2024 y que para diciembre del mismo año ya tenía su proyecto más importante en las manos: Voxie, una aplicación accesible para personas con dificultades en la comunicación.

Con su amigo Tomás se reunían a buscar ideas sobre tecnología, "sin clientes ni proyectos concretos, pero con el deseo de construir algo propio. Yo había programado desde chico, pero me había alejado del código. Cuando la inteligencia artificial empezó a transformar la tecnología, volví a entusiasmarme y decidí retomarlo", contó Juan en diálogo con Democracia.

"Los primeros meses fueron de prueba y error, hasta que en agosto de 2024 conseguimos nuestros primeros clientes. Ahí entendimos que Argusht podía convertirse en algo más grande. Luego se sumaron Agus, Guada, Brenda, Juani y Franco, formando un equipo de jóvenes con la misión de usar la tecnología para generar cambios reales", resaltó el jóven.

Del trabajo y la búsqueda constante surgió la app Voxie, que Juan describe a la perfección: "Nació con la idea de crear una herramienta accesible para quienes enfrentan dificultades en la comunicación. Desde chico tuve algunas dificultades en el habla, producto de una parálisis en el lado derecho de la lengua, arrastrando ciertas letras y, en ocasiones, sin lograr hacerme entender con claridad. No siempre fue un problema, pero me hizo darme cuenta de lo frustrante que puede ser cuando la comunicación no fluye como uno quiere".

Además, desde el plano personal, contó: "En mi familia hay personas dentro del espectro autista, y vi de cerca las barreras comunicacionales que enfrentan todos los días. Pensamos en cómo la tecnología podría ayudar a hacer más accesible la comunicación y así nació Voxie, una app que comenzó como una herramienta de texto a voz y que con el tiempo fue incorporando pictogramas, traducción en tiempo real y otras funciones según las necesidades de los usuarios".

En concreto, las funciones de la aplicación incluyen: texto a voz y voz a texto, para facilitar la comunicación en ambas direcciones; pictogramas interactivos, pensados para personas con TEA o afasia; traducción en tiempo real (español-inglés y viceversa), para quienes enfrentan barreras idiomáticas; botones de emergencia, diseñados para notificar rápidamente a familiares o cuidadores y mensajes rápidos con emojis, integrados con WhatsApp, para expresar emociones o ideas de manera simple y universal.

"Voxie está dirigida a personas con TEA, afasia, disartria y otras condiciones que afectan la comunicación, así como a sus familias, docentes y profesionales que los acompañan", indicó Juan quien señaló además que están en contacto con instituciones de salud y comunidades, probando la versión beta.

"Sin embargo, con el lanzamiento de la versión 1.0 en marzo o abril de este año, queremos expandir Voxie a nivel nacional y llegar a más personas. Voxie es nuestro primer gran proyecto, pero sabemos que es solo el comienzo.

Queremos que más jóvenes se sumen y que Argusht siga creciendo como un espacio donde la tecnología sea una herramienta para la inclusión".