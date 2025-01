“Está con otra”: Tinelli dejó atrás a Milett

Falta poco para el estreno de “Los Tinelli”, el esperado reality que protagonizará el clan y que los tendrá ventilando intimidades desde el 17 de enero a través de la plataforma de Prime Video. En ese marco, el conductor está siendo protagonista de varias versiones, aunque la que más suena es la de su separación de Milett Figueroa, la artista peruana con la que compartió el último año de su vida y a quien le habría dicho adiós ¿por una nueva mujer?

Aunque Marce aún no confirma la separación de Milett, que fue jurado del último “Cantando por un Sueño”, en “Puro show” aseguraron ayer que el animador de América ya encontró una mujer para compartir el día a día.

“Marcelo se cansó de Milett hace rato”, afirmó el conductor de “Puro Show” tras deslizar que habló con una fuente inobjetable. “En Punta del Este ya está con otra”, agregó.

En ese sentido, amplió su información: “No digo que sea una novia, porque no me consta, pero... Se estaría ahí viendo... Pero sí está en otra, no está con Milett. Se está divirtiendo en el verano”.

En las últimas horas se conoció que aunque están separados, siguen ligados. De hecho, Tinelli se hace cargo de pagar el costoso alquiler en el que la bailarina vive en el porteño barrio de Belgrano.

Además, Figueroa, que también participó del último “Bailando por un Sueño”, competencia en la que nació el amor, tiene un papel central en el reality del clan. En los adelantos que se pudieron ver queda claro cómo su presencia es mal vista entre las hijas del conductor, quienes no pueden tolerar que su padre ande a los besos con una mujer más chica que alguna de ellas en la casa familiar.

En este marco, la panelista de “Puro Show” Fernanda Iglesias aseguró que por este motivo Marcelo Tinelli no confirma su separación de Figueroa, en tanto no quiere entorpecer la promoción del reality show en el que contarán sus alegrías y sus penurias. Iglesias dijo que Milett es como “la villana” de la historia y bajarla ahora sería perjudicial para los potenciales espectadores del show.

Por estos días, Marce se divierte en Punta del Este, en una casa que está en venta y por la que debe millones en impuesto.