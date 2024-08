Aparecieron más mujeres en las “garras” de Alberto

En medio del escándalo de violencia de género que atraviesa Alberto Fernández, el ex presidente también está en el centro de otra polémica de polleras. Así, la extensa lista de mujeres famosas que lo visitaron en la Quinta de Olivos se sigue engrosando con el correr de las horas.

Del “asunto privado” de Tamara Pettinato y de las reuniones de Flor Peña y Alejandra Darín (para pedir, supuestamente, por los compañeros actores) hasta la visita de la explosiva Úrsula Vargues (aún no trascendió en motivo), fueron muchas las famosas que ingresaron al predio durante la cuarentena y que, en las últimas horas, llamaron especialmente la atención.

Pero no son las únicas. En los listados también figura una ex “Gran Hermano”, Romina Urigh, ex mujer del intendente de Moreno, Walter Festa, y ligada al peronismo. Y, ayer, se conoció otro nombre, hasta ahora, desconocido en el escándalo.

A la nueva “mujer de Fernández” la aportó Fabiola Yañez en su declaración, y dijo que fue una de las amantes del padre de su hijito. Según la ex primera dama, mantenían encuentros íntimos en la Quinta de Olivos cuando ella estaba en la casa de huéspedes.

Se trata de Cecilia del Milagro Hermoso González (35) que, hasta diciembre, se desempeñó como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. ¿Qué hacía concretamente? Según la propia Yañez, en los términos prácticos estaba a cargo de la cuenta de Instagram del perro Dylan.

Aún en la debacle, Fernández parece no claudicar. Y eligió para su defensa a Mariana Arce, una joven abogada en ascenso en los medios que estaba con él en su departamento de Puerto Madero cuando ofreció una entrevista al diario El País de España. Sin embargo, la rubia renunció a su defensa días después.

Aunque ahora explotó todo, parece que el perfil de mujeriego del ex mandatario era conocido tras bambalinas. “¿Era nuevo que Alberto Fernández se cepillaba todo lo que andaba cerca?”, se preguntó, retóricamente, Ventura, y fue letal: “¿Qué era lo sexy, lo que conquistaba, lo que seducía? ¿Su barriga? No, el poder”.